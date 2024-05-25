Эксперты рассчитывают на хороший медосбор

Майские холода затормозили развитие пчелосемей Pixabay

В этом году пасечники ряда регионов сообщают о проблемах с пчелами по выходу из зимовки. Эксперты подтверждают: гибель пчелосемей действительно выше нормальных показателей, однако рассчитывают, что на производстве меда этот фактор не отразится.



Согласно опросу, проведенному среди членов Союза промышленных пчеловодов России (СППР), у четверти респондентов потери пчелосемей составили до 30% от общего количества зимовавших семей. «В целом по стране этот показатель еще выше. Представители Удмуртии, Костромской, Тамбовской, Нижегородской и Новгородской областей говорят о потерях до 50% и более. Это много! Успешной считается зимовка с потерями до 10%», — рассказал «Агроинвестору» и.о. председателя СППР Александр Кудашев. Пчеловоды Алтайского региона, Кузбасса оцениваю зимовку как успешную, добавляет он.



Заведующая лаборатории пчеловодства Федерального аграрного научного центра (ФАНЦ) Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф напоминает, что осенью 2023 года наблюдалось сильное ослабление пчелосемей. «Конечно, мы уже тогда поняли, что зимовка будет неудачной: ослабленные пчелы обычно переносят зимовку хуже», — пояснила она. При этом, добавляет эксперт, по данным, собранным ФАНЦ Северо-Востока от пчеловодов Башкирии, у 50% из них гибель пчел составила не более 10% — это нормальный показатель. «В то же время, около половины пчеловодов отмечали гибель пчел до 50% осенью прошлого года», — делится она. То есть, многие пчелы просто не зашли в зимовку.



Серьезная потеря поголовья пчел наблюдается в этом году на Дальнем Востоке: некоторые пасеки потеряли до 70% пчелосемей. В среднем по России, по оценкам Брандорф, гибель пчел этой весной составила 25-30%. «Это больше нормы, особенно с учетом того, что часть пчел погибла осенью», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов оценивает, что в этом году в регионе зимовка пчел прошла несколько хуже обычного. «У большинства пчеловодов проблемы начались еще прошлой осенью — август и сентябрь были засушливыми, поэтому пчелы ушли в зиму ослабленными. В зависимости от того, какие меры приняли владельцы пчел — стандартные или с повышенным вниманием отнеслись к зимовке — такой результат они получили этой весной. Стандартные меры не помогли, а те, кто принял более серьезные меры для сохранности поголовья, получил здоровых пчел на выходе из зимовки», — объясняет он. В основном в этом году проблемы связаны с заклещеванностью — некоторые семьи клещ полностью разрушил, делится он.



Причин гибели пчел в зимний период немало, говорит Кудашев, но выделяет три основные. Первая — поражения пчелиных семей клещом Варроа и переносимыми им вирусами. Вторая — отложенное действие пестицидов, когда пчела уходит в зиму ослабленная и ей не хватает здоровья пережить холодный период. Наконец, пчелы могут гибнуть по вине пчеловода, из-за несвоевременного или неправильного лечения и профилактики болезней, недосмотра за наличием кормов и многого другого.



В этом году, по данным СППР, отмечается значительная гибель пчелиных семей в первую очередь из-за клеща Варроа и сопутствующих ему болезней. «До сих пор опасность этого вида клеща сильно недооценена, — подчеркивает Кудашев. — На юге России уже зафиксированы случаи обнаружения нового вида клеща — Тропи (тропилелапсоз), не менее опасного и мало изученного. Родиной происхождения этих паразитов являются страны Средней Азии, поэтому СППР который год борется с ввозом пчелопакетов из данных стран! К сожалению, ветеринарная диагностика в районных лабораториях, мягко говоря, отстает от сегодняшних реалий». Сейчас клещ Варроа приспособился ко всем климатическим зонам, и есть мнения, что клещ Тропи вскоре так же приобретет способность выживать в долгий зимний безрасплодный период, считает эксперт.



В первой половине мая в Центре России были заморозки. «Хотя холода затормозили развитие пчелосемей, однако теплый апрель позволил пасечникам подкормить пчел и даже дать им поработать на приносе пыльцы», — знает Брандорф. По ее словам, прохладный май, а потом резкое начало цветения дают основание рассчитывать, что медосбор начнется в среднемноголетние сроки, и можно будет рассчитывать на хорошее производство меда в макрорегионе. В то же время в ряде южных регионов в первой декаде мая уже зацвела акация, которая затем начала подмерзать из-за возвратных заморозков и не выделяла нектар. Однако такая ситуация была не во всех регионах Юга — на некоторых территориях пчелы работали на акации, уточняет она.



В этом году в Волгоградской области мороз побил первые весенние медоносы — белую акацию и боярышник, подтверждает Мирабталыбов. Цветение из-за теплой весны началось на две недели раньше обычного и попало на возвратные заморозки, которые в регионе бывают в начале мая, а в этом году они были сильнее, чем обычно. «Однако мы рассчитываем, что эта ситуация не скажется на медосборе: зацветут другие медоносы и компенсируют те ранние, которые выпали», — оптимистичен он. Поэтому пчеловод пока не прогнозирует снижения производства меда из-за погоды.



Возвратные холода — явление не уникальное, соглашается Кудашев. «Да, бывает так, что пчелы уже выходят из зимовки и начинают развиваться, собирать нектар и пыльцу, а потом им снова приходится пережидать плохую погоду, — рассказывает он. — Это не критично, если пчеловод готов к такой ситуации, и у пчел есть достаточное количество кормов. Ведь сеять личинку в средней полосе матки начинают еще в феврале, когда погода точно хуже майских заморозков».



Безусловным минусом возвратных холодов является то, что облет молодых маток придется отложить до лучших времен, семьи притормозят свое развитие, продолжает Кудашев. «Но поскольку пчелы — часть экосистемы, их важная функция в том числе коммерческая: опыление косточковых садов и различных ягодных культур. Яблони и вишни, которые расцвели в холода, если и переживут морозы, то точно останутся без обильного опыления медоносными пчелами, а значит потеряют в урожайности и качестве плодов», — добавляет он. Урожайность яблок при опылении пчелами возрастает на 30%, а в некоторых случаях и до 50%, уточняет Кудашев, ссылаясь на данные специалистов ФГБНУ ФНЦ садоводства.



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