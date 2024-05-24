В мае цены на клубнику значительно выросли

Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на клубнику этим летом Pixabay

В мае цены на клубнику в России значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Согласно данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит РБК, с 1 по 22 мая средняя стоимость килограмма клубники составила 588 руб., что на 20% выше, чем за аналогичный период в 2023 году. В Москве средняя цена за килограмм клубники составила 651 руб., превысив среднероссийский уровень. Однако увеличение цен здесь оказалось менее значительным — всего на 12% по сравнению с прошлым годом.



Обычно в мае цены на клубнику начинают снижаться, так как на рынок поступает первый урожай из южных регионов. Появление большего количества отечественной клубники из Краснодарского края и Ростовской области помогло увеличить предложение и снизить среднюю цену на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается временный рост оптовых цен на клубнику на 20% к текущим уровням из-за погодных условий и завершения сезона в Краснодарском крае, хотя урожай из других регионов должен поступить через две недели, рассказал источник РБК.



В пресс-службе X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сказали «Агроинвестору», что в этом сезоне возросла конкуренция между торговыми сетями в этом сегменте, и розничные цены снизились примерно на 10%. Закупочные цены в среднем сохраняются на уровне прошлого года, что связано с увеличенными объемами посадки и более ранним выходом в сезон.



В начале мая 2024 года на территории европейской части России была зафиксирована исключительно холодная погодна, что стало рекордом по данным метеорологов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что фактические температуры отставали от климатических норм более чем на месяц. Даже в южных регионах были зафиксированы отрицательные температуры. Заморозки в центральной части страны принесли ущерб сельскохозяйственным культурам. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин оценивал уровень ущерба как максимальный по десятибалльной шкале.



Майские заморозки сильно повлияли на урожай черной смородины и клубники. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала РБК, что значительная часть первого урожая ягод была потеряна на юге центральной полосы России, включая Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую области, а также частично в Белгородской области, Татарстане и Башкирии. Это может привести к временной паузе в поставках российской клубники в начале июня и, как следствие, к дополнительному росту цен.



Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на клубнику этим летом по сравнению с предыдущим годом. Сезон клубники в большинстве регионов России начинается во второй половине июня и длится около месяца. Наличие отечественной ягоды на рынке благоприятно влияет на цены, отметили в министерстве. Влияние на потребительские цены оказывают также импортные поставки.



14 мая Козий говорила «Агроинвестору», что в 2024 году в России ожидается значительное сокращение урожая яблок, вишни, сливы и других косточковых фруктов, а также смородины, садовой земляники, малины, крыжовника, жимолости и других ягод. По ее словам, причиной этому стали майские заморозки в различных регионах России. Она отмечала, что в некоторых регионах температура опускалась до — 9 градусов, что является экстремально низкой для данного времени года. Эти заморозки серьезно повредили цветущие растения и завязи, особенно на юге центральной полосы России. Косточковые культуры, смородина, крыжовник, жимолость, яблони, малина и садовая земляника пострадали от неблагоприятных погодных условий.



По мнению Козий, урожай фруктов и ягод в этом году будет ниже обычного. Однако при благоприятном потеплении поздние сорта большинства культур все же смогут дать урожай. Ситуация со смородиной оценивается как особенно критическая, садоводам приходится приложить значительные усилия для спасения урожая. Козий предполагала, что цены на ягоды и фрукты в этом году вырастут минимум на 15-20% из-за заморозков и увеличения себестоимости производства. Рост цен ожидается на все фрукты и ягоды в связи с повышением затрат на выращивание, логистику, трудовые ресурсы из-за нехватки рабочей силы, а также общее удорожание необходимых ресурсов для садоводства и ягодоводства при ослаблении курса рубля.



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