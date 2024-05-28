Майские заморозки почти не повлияют на урожай винограда

До 20% площадей виноградников в России выделено под выращивание столового винограда Flickr.com

Майские заморозки оказали лишь частичное воздействие на виноградарские регионы России. Степень поражения в разных регионах различна, пишет «РБК Вино». Так, виноградники в Ставропольском крае и Дагестане не пострадали от похолодания. По данным Минсельхоза Крыма, заморозки затронули менее 1% виноградников на полуострове (84 га из 20,8 тыс. га), а в Севастополе — 1,33% (100 га из 7,5 тыс. га).



Председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко подчеркнул, что в основном виноградники региона не пострадали от заморозков. Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил изданию, что майские заморозки почти не повлияли на виноградники региона и не окажут существенного воздействия на урожай в этом году. В Волгоградской области более половины посадок винограда были уничтожены или частично пострадали из-за майских заморозков. По информации Комитета сельского хозяйства региона, урожай винограда может уменьшиться более чем в два раза. В 2023 году в области собрали 343 т винограда, ожидается, что в 2024-м показатель упадет до 150 т.



Хотя в большинстве виноградарских регионов власти не прогнозируют значительного снижения урожайности из-за майских заморозков, некоторые производители почувствовали негативное воздействие погоды. Например, владелец «Винодельни Молчанова» в Ростовской области Николай Молчанов ожидает потери до 90% урожая, что приведет к финансовым убыткам более чем на 12 млн руб. Владелец «Вина Арпачина» в Ростовской области Юрий Малик также сказал «РБК Вино» о повреждениях своих виноградников, хотя точно оценить потери и возможный ущерб ему пока сложно. Амбассадор и директор по развитию «Винодельни Марченко» в Анапском районе Краснодарского края Дарья Марченко сообщила изданию о повреждениях около 15% посадок в хозяйстве.



Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что оценить последствия влияние заморозков на посадки винограда пока сложно, это можно будет сделать к концу июля. «Пока можно сказать, что точечно в хозяйствах могут встречаться сложности. Других проблем, влияющих на виноградники, сейчас нет. Ожидаем окончания цветения, тогда можно будет оценивать ущерб», — отметил Попович.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорит, что от заморозков сильнее всего пострадала Центральная часть России, так же холодная погода захватила север Ростовской области. «Морозы повредили первые цветоносы, сейчас все цветет нормально. Некоторые хозяйства, которые производят яблоки, пострадали очень серьезно, теперь им придется выживать 15 месяцев до нового урожая, как-то платить зарплаты и нести другие расходы. Минсельхоз обещал компенсировать часть потерь, это уже хорошо», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Накануне стало известно, что Минсельхоз планирует включить столовые сорта винограда, предназначенные для употребления в свежем виде, в общий баланс отрасли виноградарства и виноделия. «В текущем году осенью мы намерены составить баланс виноградарства и виноделия, в который будут включены столовые сорта винограда», — говорила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина на пленарной дискуссии в рамках «Недели российского ритейла — 2024», слова которой приводил «Интерфакс».



Федина отмечала, что, по оценкам экспертов, до 20% площадей виноградников в России выделено под выращивание столового винограда. «У нас есть регионы, специализирующиеся исключительно на столовых сортах винограда, их доля составляет около 19-20%», — подчеркивала она. По информации Фединой, общая площадь виноградных насаждений в России превышает 105 тыс. га, из которых 84 тыс. га приходятся на плодоносящие виноградники. За последние годы было заложено около 6 тыс. га новых виноградников, темпы закладки планируется сохранить на прежнем уровне.



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