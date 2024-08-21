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Минсельхоз: полная самообеспеченность яблоками должна быть достигнута к 2028 году

В 2023-м она составляла 87%

| Агроинвестор |

Рост внутреннего производства приводит к сужению ассортимента, поскольку импорт поддерживает разнообразие
Рост внутреннего производства приводит к сужению ассортимента, поскольку импорт поддерживает разнообразие

К 2028 году Россия планирует достичь полной самообеспеченности яблоками. В 2023 году она была на уровне 87%. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила во время посещения президентом Владимиром Путиным садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии. По ее словам, совместно с региональными органами управления АПК решил увеличить целевые показатели по закладке многолетних насаждений в 2025—2027 годах на 35,5% по сравнению с ранее запланированными значениями, до 25,5 тыс. га вместо 19,1 тыс. га. В 2028—2030 годах будет заложено еще около 19 тыс. га новых садов и ягодников, пишет «Интерфакс».

Полная самообеспеченность — это спорный вопрос, считает гендиректор компании Тамара Решетникова. «Любой рынок в идеале должен быть открытым. Какой бы большой страна не была <...>, невозможно поддерживать полное разнообразие: есть яблоки, которые в нашем климате либо не растут, либо не дают товарный урожай», — прокомментировала она «». Поэтому, продолжает эксперт, импорт яблок, например из стран Юго-Восточной Азии, — это нормальное явление, поскольку в регионе принципиально другие климатические условия и выращиваются сорта яблок, которых в России нет. Кроме того, по мнению Решетниковой, полная самообеспеченность идет вразрез с историческим развитием всего мирового рынка, и импорт ограничивать не стоит. 

Самообеспеченность на уровне 90% была бы оптимальна, и этот уровень вполне достижим. Однако рост внутреннего производства опять же приводит к сужению ассортимента, поскольку импорт поддерживает разнообразие. «Наши интенсивные сады — основные поставщики десертных яблок на рынок — производят достаточно узкий ассортимент. В лучшем случае по всей стране можно найти максимум 15 сортов. Это обычно самые устойчивые (к погодным условиям), лежкие, высокоурожайные сорта, которые еще и пользуются спросом», — рассказала Решетникова. 

Для достижение высокого уровня самообеспеченности требуется постоянная поддержка государства: сады дают урожай 10, максимум 15 лет, а потом старые деревья нужно заменять на новые саженцы, и это значительные затраты инвесторов, обращает внимание эксперт. Если на каком-то этапе государство перестанет помогать, например, из-за достижения полной самообеспеченности, то это приведет к тому, что через несколько лет объем производства снова снизится. Кроме того, в России регулярно случаются погодные катаклизмы. Так было и в этом году, в результате чего урожая яблок сократится, несмотря на рост площади садов. По мнению Решетниковой, сложно говорить о полной самообеспеченности в таких условиях.  

Еще один вопрос — переработка яблок. Технически плоды, конечно, проще выращивать, но и цена у них в разы ниже, чем у десертных, что влияет на площади — они сокращаются из-за низкой рентабельности по сравнению с интенсивными садами, производящими десертные яблоки. Также традиционное садоводство в отличие от интенсивного почти не поддерживается государством, говорит Решетникова. «Технических яблок для переработки нам явно не хватает. Возможно, Минсельхозу стоит обратить внимание еще и на этот сектор, поддерживать его?», — рассуждает она. По словам эксперта, из-за нехватки технических плодов Россия импортирует пектин, соковые концентраты, желе и др., хотя все это может производиться и в России. 

В начале августа «Коммерсантъ» писал, что стоимость яблок для переработки за год выросла на 67%, до 20 руб./кг. Другой участник рынка говорил изданию, что сырье подорожало на 45-50%, до 18,5 руб./кг. Для сдерживания розничных цен на яблоки Минсельхоз планирует увеличить их импорт.


«» ранее писал, что урожай товарных яблок в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий может снизиться примерно на 30-35% относительно 2023-го. «В августе только начали собирать летние сорта, а сбор осенних и зимних, начнется позже, но, судя по состоянию плодов на ветках, урожай будет гораздо меньше прошлогоднего, особенно в Центре», — отмечала Решетникова. При этом почти во всех регионах качество яблок не дотягивает до уровня десертного.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин давал более оптимистичные прогнозы: по его оценке, садоводческие предприятия соберут около 1,7 млн т товарных плодов. Так, в регионах Юга и Северного Кавказа урожай яблок будет неплохим. «Несмотря на то, что несколько областей Центра — Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая — фактически остались без яблок, другие регионы компенсируют “выпавший” урожай», — говорил он «». в начале июня понизил прогноз сбора яблок с плановых 1,8 млн т до 1,5 млн т против 1,7 млн т в 2023 году.

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