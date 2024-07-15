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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В июне импорт яблок в Россию увеличился на 10%

Основным поставщиком стала Турция

| Агроинвестор |

Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок
Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок

В июне импорт яблок в Россию увеличился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и в 1,8 раза относительно июня 2023 года, достигнув 42 тыс. т, сообщила пресс-служба Россельхознадзора, пишет ТАСС. Отмечается, что основными странами-поставщиками яблок в Россию являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан. Так, по данным ФГИС «Аргус-Фито», в прошедшем месяце из Турции было ввезено 9,7 тыс. т яблок, из ЮАР — 7,2 тыс. т, из Сербии — 6,4 тыс. т, из Китая — 4,2 тыс. т, из Узбекистана — 1,7 тыс. т. 

Также стало известно, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок. КНДР выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции, на переговорах, состоявшихся в июне, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок. В ходе переговоров все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила о снижении прогноза урожая яблок в России в этом году с 1,8 млн т до 1,5 млн т из-за заморозков и о работе над дополнительными поставками из дружественных стран. В связи с прогнозируемым сокращением урожая рассматривал возможность увеличения импорта яблок для предотвращения роста цен. По оценкам Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, майские заморозки повредили от 50% до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе. Наибольшие потери от низких температур были зафиксированы в Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областях.

Однако на прошлой неделе президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин сказал «», что, несмотря на то, что многие регионы Центра пострадали от возвратных заморозков и потеряли значительную долю плодов, на Юге ожидается увеличение валового сбора, благодаря чему этот год по урожаю будет не хуже предыдущего — может быть собрано 1,79 млн т яблок.

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