Урожай яблок может сохраниться на уровне прошлого года

В Центральной зоне урожай яблок снизится на 15-17% Pixabay

Несмотря на то, что многие регионы Центра пострадали от возвратных заморозков, в связи с чем потеряли значительную долю плодов, на Юге ожидается увеличение валового сбора, благодаря чему этот год по урожаю будет не хуже предыдущего — может быть собрано 1,79 млн т яблок. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Он напоминает, что уже десять лет Минсельхоз вкладывает деньги в развитие садоводства, компенсируя инвесторам в том числе закладку садов. «Сейчас в стране площади плодоносящих интенсивных садов ежегодно увеличиваются более чем на 10%, а валовой сбор растет на 250 тыс. т в год», — отметил он.



В этом году в Центральной зоне, по прогнозам Ассоциации, урожай яблок снизится на 15-17%, однако в других регионах он вырастет на 10% за счет увеличения площадей садов, вышедших на полную мощность. А значит, в целом по стране урожай будет на уровне прошлого года.



Сильнее всего в этом году от заморозков пострадали Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области, северная часть Ростовской области, часть Смоленской области. «Причем в мае, в самый пик цветения, там была не одна волна мороза, а целых три», — напоминает Муханин. В этих регионах, по его словам, урожай будет если не нулевым, то составит лишь 5-10% от традиционных показателей. «Более северные регионы Центра отделались легким испугом, так как там в период заморозков яблони еще не цвели», — добавляет Муханин.



В Тамбовской области, кроме яблоневых садов пострадали и другие плодовые деревья: из-за морозов регион полностью потерял возможный урожай вишни, сливы, 80% урожая земляники садовой, 80-85% малины. А вот с садовой голубикой в этом году все будет благополучно, так как ее цветение начинается гораздо позже, говорит эксперт.



В Брянской области отрицательные температуры до -3,6° С держались три ночи подряд. В компании «Брянский сад» минимизировали ущерб, проводя задымление садов. Тем не менее, на предприятии ожидают снижения запланированного урожая сорта Айдаред до 50%, поскольку эти яблони зацветают первыми. Наименее морозостойкий сорт — Ред Чиф — даст в этом году менее 40% от ожидаемого сбора. Однако это предварительный прогноз — более точно объем урожая по этим двум сортам получится оценить не ранее конца лета, причем корректировка может быть как в большую, так и меньшую сторону, отмечают в компании. На урожай яблок сортов Гала, Гренни Смит, Голден Делишес и Фуджи заморозки влияния не окажут из-за более поздних сроков их цветения.



Руководитель «Брянского сада» Олег Кобец обращает внимание, что заморозки могут стать и благом. «При понижении температуры до -0,6° - 0,8° С часть почек не дает плодов, нагрузка на дерево уменьшается, а качество плодов улучшается. Таким образом, природа совершает естественное прореживание, которое в отсутствии небольших заморозков пришлось бы делать человеку», — рассказал он «Агроинвестору». Соответственно, недополученная сейчас прибыль по сортам Айдаред и Ред Чиф будет компенсирована в 2025 году, поскольку плодовая почка в следующем после заморозка сезоне становится сильнее, а урожай больше.



В мае «Брянский сад» запустил первую очередь высокотехнологичного хранилища, построенного по принципу контролируемой атмосферы, и получил возможность хранить плоды до двух лет. «Это позволяет иметь запас предыдущего урожая, чтобы выполнять в случае природных форс-мажоров свои обязательства перед торговыми сетями», — поясняет Кобец.



Национальный союз агростраховщиков (НСА) активно призывает садоводческие регионы страховать свои сады в новом сезоне, причем начать этот процесс организация рекомендует до наступления осени. «НСА уже оказывает содействие отраслевым ассоциациям садоводов в проведении расчетов с подбором доступных условий, прежде всего, с учетом действующей нормативно-правовой базы», — отметил президент НСА Корней Биждов.



Минсельхоз в начале июля сообщил о подготовке изменений в приказ, которым утверждена Методика определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных. Вносимые изменения должны затронуть порядок расчета страховой стоимости и размера утраты урожая многолетних плодовых культур, включая возможность учета убытков, возникших в результате снижения качества плодов из-за влияния опасных природных явлений.



«Планируется, что новый документ может вступить в силу с начала 2025 года, но откладывать решение о страховании до этого момента садоводам нецелесообразно, — считает Биждов. — В период зимовки договор страхования садов или виноградников не может быть заключен. Соответственно, приобрести страховую защиту на период цветения практически возможно или осенью, или в самом начале весны. Если отложить этот вопрос, то у садоводов повышается риск повторно оказаться без страховой защиты в период заморозков. Кроме того, регионам необходимо предусмотреть субсидирование на страхование садов. НСА готов дать рекомендации по такому страхованию в том числе с учетом готовящихся изменений».



Муханин считает, что действующий механизм страхования работает не в пользу садоводов. «Да, компании страхуют урожай, например от града. Однако если град не убивает урожай полностью, а только портит качество и существенно снижает валовый сбор, страховщики отказывают в компенсации», — знает он. Эксперт обращает внимание, что предприятия теряют существенную долю прибыли, а никакой выплаты не получают.



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