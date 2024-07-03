Из-за майских заморозков в Ростовской области пострадало 100 га виноградников

Общая площадь виноградных насаждений в Ростовской области превышает 1,6 тысячи гектаров flickr.com

Площадь поврежденных из-за майских заморозков виноградников в Ростовской области оценивается примерно в 100 га. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, сейчас в регионе активно идет процесс закладки новых виноградников, планируется достичь уровня не ниже показателей 2023 года. На сегодняшний день общая площадь виноградных насаждений в Ростовской области превышает 1,6 тыс. га, из них почти 1,5 тыс. га уже плодоносят. В прошлом году было заложено 56 га новых виноградников.



Ранее сообщалось, что из-за майских заморозков площадь погибших фруктовых культур в промышленных насаждениях Ростовской области составляет около 333 га, также утеряно 6 га саженцев в питомнике. Эксперты отмечают, что неблагоприятные природно-климатические условия весны текущего года серьезно повлияли на урожай косточковых и семечковых культур в регионе.



Сбор винограда в Ростовской области может пострадать из-за заморозков, что приведет к уменьшению объемов производства вина, говорил «Интерфаксу» вице-спикер Заксобрания области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко. «Возможно, нам придется также восстанавливать некоторые из пострадавших виноградников», — отмечал он, подчеркнув важность поддержки местных производителей вина как одну из ключевых задач.



Майские заморозки оказали разное воздействие на виноградарские регионы России. Так, посадки в Ставропольском крае и Дагестане не пострадали. В Крыму и Севастополе заморозки затронули менее 1-1,33% виноградников. Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка говорил РБК, что в регионе заморозки не окажут существенного воздействия на урожай. Однако в Волгоградской области более половины посадок винограда были уничтожены или частично пострадали, что может привести к уменьшению урожая более чем в два раза.



Гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий ранее прогнозировала снижение в 2024 году урожая яблок, вишни, сливы и других косточковых культур, а также ягод в ряде регионов России из-за майских заморозков. Она отмечала, что экстремально низкие температуры серьезно повредили цветы и завязи растений, особенно на юге центральной полосы России.



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