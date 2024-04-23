«Ариант» запустил федеральный центр виноградарства на Кубани

Центр станет площадкой для проведения научных исследований и тестирования новых технологий Freepik.com

Группа компаний «Ариант», активы которой потребовала изъять Генпрокуратура в пользу государства, открыла на базе агрофирмы «Южная» в Краснодарском крае крупнейший в России многофункциональный центр виноградарства, говорится в пресс-релизе компании. Центр начал свою работу 22 апреля. Общий объем инвестиций на данный момент составляет около 500 млн руб.



Центр виноградарства станет площадкой для проведения совместных научных исследований и тестирования новых технологий перед их внедрением. Здесь будут проводиться испытания клонов сортов привоя и подвоя, внедрение промышленных технологий in vitro, клоновая селекция и другие инновации. Планируется сотрудничество с научными институтами для разработки новых решений и улучшения законодательства.



Агрофирма «Южная» выращивает более 130 различных сортов винограда — технических, столовых и экспериментальных. Она является одним из основных участников создания первого генофонда виноградных сортов и клонов в России, а также элитных маточников для получения чистосортных черенков саженцев. Планируется объединение коллекции с ценными сортами других исследовательских институтов. Центр виноградарства будет заниматься изучением и сохранением разнообразия сортов, расширением генетического банка и предоставлением доступа к коллекции для всего виноградарско-винодельческого сообщества. Кроме того, центр будет оказывать услуги агроконсалтинга, инжиниринга и производства материалов для виноградарства другим компаниям. По мнению директора Всемирной организации винного туризма по России Леонида Поповича, которое приводит «Российская газета», открытие специализированных научных центров по виноделию является положительным шагом для отрасли, а успех проекта будет оценен после достижения конкретных результатов.



Агрофирма «Южная» является одним из крупнейших виноградарских предприятий страны. На Таманском полуострове и в районе Анапы расположено более 9 тыс. га виноградников, из которых 1,56 тыс. га — молодые. Эта площадь составляет почти треть от общей площади виноградных насаждений на Кубани (32%). В 2023 году агропредприятие собрало 108,9 тыс. т винограда. С 2017 года на базе агрофирмы действует крупнейший в Европе питомник виноградных саженцев (в 2023 году произведено 2,97 тыс. штук), который обеспечивает 67% всех саженцев в Краснодарском крае. Его производственные мощности составляют 6 млн прививок с выходом саженцев на уровне 50%, этот показатель постоянно растет. Саженцы поставляются в предприятия Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, а также в Дагестан.

Открытие федерального Центра Виноградарства — важный шаг для независимости отрасли от импортных материалов, в частности от посадочного материала, сказала «Агроинвестору» директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева. Она отметила, что значительное увеличение объема производства в стране возможно при условии увеличения площади виноградников, а также снижения зависимости от импортных саженцев. В связи с этим особенно важно увеличивать посадки и работать над развитием питомниководства. На это направлены и такие меры государственной поддержки как федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» и подпрограмма ФНТП «Развитие виноградарства, включая питомниководство». «Государство ставит перед винодельческой отраслью цели — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году, а также создание собственных питомников и снижение зависимости от импортных сортов винограда. И создание такого проекта как Центр виноградарства на Кубани отвечает этим целям», — отметила Латышева.



Что касается импортозамещения, то по итогам 2023 года ввоз тихих вин из крупных винодельческих стран ЕС в Россию продемонстрировал снижение, несмотря на активный рост в первом полугодии, сообщила представитель Роскачества. Объем поставок вина из Испании упал на 11%, Франция потеряла 4% в объеме, Италия — 1%. По ее словам, еще более заметно снижение, если оценивать не весь год целиком, а период с сентября по декабрь, когда на импорт стала влиять повышенная с 1 августа 2023 года пошлина на вина из недружественных стран. В декабре прошлого года, по сравнению с тем же месяцем 2022-го, объем поставок тихого вина из Италии упал на 38%, из Испании и Франции на 59 и 58% соответственно. Латышева отметила, что в первую очередь замещение иностранной продукции происходит за счет российского производства. За первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го отечественные компании нарастили выпуск тихих вин на 25,4%, до 75 млн л, игристых — на 26,5%, до 31 млн л.



Российские производители закрывают уже более 50% спроса на тихие вина и свыше 62% в секторе игристых вин, рассказала Латышева. По прогнозам Роскачества, доля отечественной продукции в продажах будет динамично расти. Вместе с тем на рынке сейчас достаточно стран-производителей, заинтересованных в работе в России, помимо поставщиков из Европы. Среди стран БРИКС лидером по ввозу вин в нашу страну в 2024 году стала ЮАР. Поставки выросли до 10,5 млн л, прибавив 25%. Впервые с 2018 года в прошлом году в Россию была привезена партия тихих вин из Индии. Рекордный за несколько лет объем отправлен из Китая — в пять раз больше, чем было ввезено в 2021-м. Уже три года в Россию поставляются вина из Бразилии. Также была осуществлена первая пробная отгрузка вина из Турции. По прогнозам Роскачества, доля недружественных стран в объемах ввоза этого вида продукции в Россию продолжит снижаться под влиянием индексации акцизов. В результате отечественные тихие вина займут 60-65% в общем объеме продаж в литрах.



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