В 2023 году площадь виноградников в России увеличилась до 105 тысяч гектаров

Продажи российских вин в 2023 году увеличились примерно на 20% Pixabay

В 2023 году площадь виноградников в России увеличилась на 6 тыс. га и достигла 105 тыс. га. По прогнозам Минсельхоза, в этом году она также расширится на 6 тыс. га. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Ирину Федину. Выступая на открытии весеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин», она отметила, что производство российской винодельческой продукции также растет: в прошлом году было произведено 60 млн дал, а за первый квартал текущего года выпущено 16 млн дал благодаря хорошему урожаю винограда в предыдущие два года.



Федина также напомнила, что отечественные виноградари и виноделы получают поддержку в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», на который ежегодно выделяется 3,5 млрд руб. По данным Росалкогольтабакконтроля, основную долю в производстве винодельческой продукции в 2023 году заняли тихие и игристые вина — 29,99 млн дал и 14,1 млн дал соответственно.



Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе мероприятия отметил, что продажи российских вин в 2023 году увеличились примерно на 20% по сравнению с 2022-м, достигнув 786 млн л. «Благодаря поддержке отрасли, включая продвижение продукции, спрос и объемы продаж вин растут. В 2023 году объем российского вина на рынке составил 786 млн л, что на 20% больше, чем в 2022 году», — отметил Евтухов, слова которого приводит пресс-служба Роскачества. Из общего объема продаж 216 млн л пришлось на игристые вина, 564 млн л — на тихие. Российские вина занимают более 85% от общего объема продаж в ценовой категории до 500 руб.



Председатель Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев в ходе выступления выразил обеспокоенность излишним импортом, который угрожает российскому виноделию. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на его слова, необходимо увеличить ввозные пошлины для защиты интересов отечественных производителей. Он также отметил, что хотя было принято много мер для поддержки отечественного виноделия, этого недостаточно. Сейчас наблюдается избыточное предложение продукции, что иногда мешает производителям реализовывать запланированные объемы.



В начале апреля стало известно, что предложение АВВР о введении 200% ввозной пошлины на вина из стран НАТО будет рассмотрено правительством в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию. Об этом говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отмечала, что правительство поддерживает применение зеркальных контрсанкций в отношении недружественных стран и призывает к системному подходу к таким ответным мерам. По ее словам, предложение виноделов требует тщательного рассмотрения с привлечением экспертов, учитывая быстрый рост российского виноделия. Она также напоминала о реализации предложения по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран как одного из механизмов защиты внутреннего рынка.



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