Крупнейший производитель вина перешел в госсобственность

В 2023 году компания «Кубань-Вино» выпустила 95,5 млн бутылок вина «Кубань-Вино»

Компания «Кубань-Вино», крупнейший в России производитель вина, с 10 апреля перешла в собственность Российской Федерации, следует из ЕГРЮЛ. Аналогичные изменения коснулись агрофирмы «Южная», «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»), а также агрофирмы «Ариант», которая занимается свиноводством. Руководители компаний остались прежними. Ранее владельцем компаний была ГК «Ариант». 5 апреля суд вынес решение по иску Генпрокуратуры и передал активы в госсобственность.



Генпрокуратура потребовала изъять у группы «Ариант» принадлежащие ей 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант» в рамках иска о взыскании «неосновательного обогащения» на 105 млрд руб. с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Ответчиками выступают бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов и Александр Аристов, основавшие группу «Ариант» в 1990-е. В нее вошли предприятия пищевой промышленности, тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК. В феврале Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций ЧЭМК, заводы которого, по версии ведомства, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Сельскохозяйственные активы «Арианта» создавались не за счет приватизации, однако суд привлек их к делу, обосновав это тем, что предприятия были приобретены за средства, полученные путем незаконного обогащения.



В конце марта акционер ГК «Ариант» (99,99%) Александр Кретов в интервью РБК говорил, что винодельческие предприятия группы продолжают работу на фоне требований Генпрокуратуры изъять активы компании. Компания сохраняет спокойствие, сотрудничает с правоохранительным ведомством и собирает документы для разрешения ситуации, рассказывал он.



11 апреля РБК сообщило, что представители «Арианта» обратились в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства. «Арианта» просит Верховный суд проверить законность действий судей и в случае их неправомерности привлечь к ответственности. По мнению авторов обращения, судьями «были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти — независимости, законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и состязательности». В частности, отмечается, что рассмотрение дела прошло в рекордно короткий срок, ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав на изучение 25 томов дела всего три дня, а обеспечительные меры начали применять уже в день поступления иска в суд. При этом судья не затребовала от Генпрокуратуры уточнение к исковому заявлению, что предусматривает предъявление требований к каждому из ответчиков по делу, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.



В 2023 году компания «Кубань-Вино» выпустила 95,5 млн бутылок вина, еще 38,9 млн бутылок различных алкогольных напитков произвел «ЦПИ — Ариант». На базе агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе Краснодарского края с 2017 года действует крупнейший в России питомник виноградных саженцев. Компания строит Центр энотуризма под Анапой, его открытие намечено на 2024 год. По данным Национального союза свиноводов, по итогам 2023 года агрофирма «Ариант» заняла 14-ю строчку в рейтинге топ-20 производителей свинины с объемом 95 тыс. т в живом весе.



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