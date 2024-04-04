Правительство рассмотрит предложение установить пошлины в 200% для вин из стран НАТО

Ранее пошлину на ввоз вина из недружественных стран повысили до 20% М. Стулов

Предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) об установлении ввозных пошлин для вин из стран НАТО в размере 200% будет рассмотрено правительством в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко. Она подчеркнула, что правительство поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран и предлагает системный подход к таким ответным мерам.



В своем Telegram-канале вице-премьер отметила, что предложение виноделов требует внимательного рассмотрения с привлечением экспертов, учитывая опережающий рост российского виноделия. Она напомнила о реализации предложения по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран как одного из механизмов защиты внутреннего рынка. Абрамченко также обратила внимание, что ранее пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.



С предложением ввести ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка АВВР выступила в марте. Исполнительный директор объединения Алексей Плотников пояснял, что инициатива касается в том числе игристых и крепленых вин. По его словам, АВВР также выступает за отмену льготного режима ввозных пошлин для вин из Грузии. По данным ассоциации, в АВВР входят десятки предприятий, ее правление возглавляет телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В 2015 году он говорил РБК, что является одним из совладельцев винодельческого хозяйства Cock t`est belle мощностью до 4 тыс. бутылок в год.



Гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин сказал «Агроинвестору», что компания поддерживает инициативу о введении пошлины на импорт вин из стран НАТО. Однако он подчеркнул, что нужны системные меры с горизонтом в десятилетия, чтобы сбалансировать ситуацию на отечественном рынке вина и создать условия для опережающего развития российского виноделия, роста площадей виноградников и увеличения объема производства дистиллятов из отечественного винограда. По его словам, эти меры должны приводить к тому, чтобы на каждый килограмм прироста урожая российского винограда с рынка уходила бы одна бутылка импортного вина. Тогда и инвестиции, вкладываемые в виноградарство и развитие виноделен, будут оправданы, уверен Романишин.



Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева сказала «Агроинвестору», что также поддерживают инициативу. Она напомнила, что на сегодняшний день на наиболее дешевые вина с закупочной ценой от $1 до $3 за литр, поставлявшиеся из стран Европы, уже действует особый режим пошлин со средней ставкой от 50% до 150%. Латышева также отмечает рост спроса на российское вино. Повышение импортных пошлин уже привело к падению ввоза вин из недружественных стран на 30-40% во втором полугодии 2023 года. С начала текущего года существенно вырос объем производства российского вина — до 30% по итогам января-марта.



Также наблюдается рост активности торговых сетей (в том числе винных бутиков) и ресторанов в закупках российского вина и участии в акции «Дни российских вин», которая стартует с 15 апреля по всей стране. «В ценовой категории до 500 руб. на полке у российских вин сейчас практически нет конкурентов, а эта ниша занимает в объеме продаж в розничной торговле более 75% в литрах. Российские игристые вина занимают сейчас абсолютно доминирующее положение в категории до 700 руб., — рассказала Латышева. — Качество российских вин также абсолютно конкурентоспособно. Мы отмечаем его повышение в наиболее востребованных потребителем категориях — игристых и белых тихих вин по итогам исследования "Винного гида России"».



Перспективы российских вин будут связаны, в том числе, с повышением ставки акциза с 1 мая текущего года, считает эксперт Роскачества. Вина Грузии и других стран, пока не попавшие под действие пошлины, подорожают, в среднем на 100 руб. за бутылку. Российские виноделы получат вычет по акцизам. «Важнейший фактор для наших виноделов — это погода. Будем надеяться, что урожай 2024 будет хорошим, и мы получим большой объем доступного и качественного российского вина, который заполнит все освобождающиеся благодаря защитным мерам государства ниши», — заключила Латышева.



В середине 2023 года правительство в рамках ответных мер на западные санкции против России увеличило ввозную пошлину на вино из недружественных стран (США, государства ЕС и другие) с 12,5% до 20%. Внутренний спрос на вино можно обеспечить с помощью отечественных производителей, отмечали в правительстве. С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40% — до 1,19 млн гл, сообщал РБК со ссылкой на данные торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии. Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.



По данным Росалкогольтабакконтроля, винодельческие предприятия России в январе-феврале произвели 4,4 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Игристых (шампанских) вин выработано 2 млн дал (на 25,6% больше), ликерных — 242,6 тыс. дал (на 40% больше). В марте «Интерфакс» писал, что «Фанагория» (Краснодарский край) в текущем году планирует увеличить производство на 16%, до 2,4 млн дал. В 2023 году компания выпустила 22,9 млн дал винодельческой продукции — примерно на уровне предыдущего года.



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