Минпромторг поддерживает повышение пошлины на вино из стран НАТО до 200%

В середине 2023 года правительство увеличило ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20% Е. Егоров

Минпромторг поддерживает увеличение импортной пошлины на вино из стран НАТО до 200%, но инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) о введении такой ставки нужно обсудить. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет ТАСС. По его словам, независимо от конкретной суммы, повышение пошлины необходимо и оправдано.



Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее говорила, что правительство рассмотрит предложение АВВР о введении ввозной пошлины для вин из стран НАТО на уровне 200% в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. В своем Telegram-канале Абрамченко отмечала, что предложение виноделов требует серьезного анализа и обсуждения с экспертами. Она отмечала, что отечественное производство вина активно развивается, и внутренний спрос может быть удовлетворен местными производителями. Вице-премьер также напоминала о реализации предложения по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных стран как одного из инструментов защиты российского рынка.



Евтухов, слова которого приводит ТАСС, также заявил, что министерство не ожидает значительного роста цен на российское вино из-за предстоящего повышения акциза на алкоголь в мае 2024 года. «Я уверен, что Минфином и Росалкогольтабакконтролем будет принято обдуманное и разумное решение, чтобы предстоящее увеличение акцизов не отразилось на российских потребителях и производителях», — подчеркнул Евтухов.



Ранее РБК писал, что компания «Абрау-Дюрсо» планирует повысить цены на свою продукцию с 13 мая на 7-35% в зависимости от конкретных наименований. Причинами увеличения цен компания назвала изменение акцизных ставок, рост стоимости материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. По данным издания, о подобных намерениях также сообщили крупнейший российский производитель «Кубань-вино» и еще восемь винодельческих предприятий, включая «Цимлянские вина», «Союз-вино», винный дом «Фотисаль», «Золотая балка» и другие.



В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, включая вино и шампанское, увеличатся с мая 2024 года. Сейчас акциз на вино составляет 34 руб. за литр. В июле прошлого года были внесены изменения, увеличивающие ставку на 2024 год до 36 руб. Однако новый закон предусматривает повышение этой суммы до 108 руб. за литр с 1 мая.



В начале апреля гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин говорил «Агроинвестору», что поддерживает идею о введении пошлины на ввоз вин из стран НАТО. Однако он отмечал, что необходимы комплексные меры на длительный срок для уравновешивания ситуации на российском рынке вина и создания условий для развития отечественного виноделия, расширения площадей виноградников и увеличения объемов производства дистиллятов из отечественного винограда. Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества и руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева также поддерживала инициативу. По ее словам, повышение импортных пошлин уже привело к сокращению импорта вин из недружественных стран на 30-40% во второй половине 2023 года.



В середине 2023 года правительство увеличило ввозные пошлины на вино из недружественных стран (США, государства ЕС и другие) с 12,5% до 20% в рамках ответных мер на западные санкции против России. С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года импорт вина из стран Евросоюза сократился почти на 40%.



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