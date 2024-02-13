Совладелец «Океанрыбфлота» начнет выпуск игристых вин в Краснодарском крае

Инвестиционный цикл в отрасли виноделия превышает 10 лет Pixabay

Компания «Азовские игристые», владельцем 70% которой является Екатерина Пономарева, супруга сенатора Валерия Пономарева, планирует реализовать винодельческий проект в Ейском районе Краснодарского края, пишет «Коммерсантъ». В феврале 2024 года компания выиграла аукцион по приобретению комплекса по переработке винограда, принадлежавшего «Приазовскому винному дому», в рамках его банкротства. Лот, состоящий из участков общей площадью около 10 га, недвижимости и оборудования, был продан за 37,6 млн руб. Семья Валерия Пономарева также является совладельцем холдинга «Океанрыбфлот».



Иван Соловьев, владеющий 25% акций «Азовских игристых» через компанию «Гермес», сообщил изданию, что на приобретенных участках планируется построить винодельню мощностью производства 5 млн бутылок игристых вин в год. Также планируется выращивать виноград на земельных участках площадью от 300 га до 500 га в указанном районе. Информация о сумме инвестиций в проект не разглашается.



Для Пономаревой данный проект может стать вторым винодельческим предприятием в Краснодарском крае. В феврале 2023 года она приобрела долю в компании «Ордо», которая планирует заложить виноградники на площади более 170 га в Крымском районе и построить винодельню производственной мощностью от 1,5 млн до 2 млн бутылок в год. Выпуск вина премиум-сегмента запланирован на 2025 год.



Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что инвестиционный цикл в отрасли виноделия очень длинный, он составляет более 10 лет, и инвестиции могут окупиться лишь спустя длительное время. Он отметил, что нередко виноделием занимаются, потому что это «одна из самых красивых отраслей». Комментируя проект, Попович отметил, что 5 млн бутылок — не такой большой объем для всего рынка, который составляет около 500 млн бутылок.



Руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева прогнозирует, что объем производства игристых вин в России в текущем году превысит 16 млн дал. Она сказала «Коммерсанту», что количество видов игристых вин на российском рынке за последние два года увеличилось более чем на 10%, достигнув 1,02 тыс. наименований.



Согласно отчету Росалкогольтабакконтроля, производство игристых вин в России в 2023 году сократилось на 12,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 14,1 млн дал. В то же время розничные продажи таких вин увеличились на 8,2%, достигнув отметки в 21,66 млн дал. Импорт игристых вин, за исключением шампанского, в 2023 году вырос на 5% и составил 8,9 млн дал, более 70% этих поставок пришлось на Италию.



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