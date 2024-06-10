Российские виноделы обсудили точки роста отрасли

Предложила повысить пошлину до 200% на вина из стран НАТО пока не принято Pixabay

Участники и эксперты рынка в рамках сессии «Экономика виноделия: точки роста прибыли, производительности и качества» в ходе Петербургского международного экономического форума рассказали о тенденциях рынка вина, о том, как импорт влияет на прибыль наших производителей и предложили ряд вариантов для того, чтобы сделать производство винограда и вина более привлекательными для инвестиций.



В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась в Госдуму с просьбой защитить отечественного производителя. Исполнительный директор организации Алексей Плотников напомнил, что это обращение было не первым. «В целом, выработка мер по формированию рыночных условий, их переформированию является нашей основной деятельностью. С нашей подачи еще в прошлом году, с 1 августа, были пересмотрены ввозные таможенные пошлины с 12,5% до 20%, но не менее чем $1,5 за литр», — напомнил он. Сказываться же на ценах и на позиционировании российской продукции в сравнении с импортной это повышение пошлин стало только в марте текущего года.



Новый комплекс мер защиты российского рынка, предложенный Госдуме, состоит из нескольких пунктов. «Есть, конечно, подход абсолютно либеральный и свободный, который говорит, что рынок все порешает, и нам нужно просто подождать до тех пор, пока все сомелье, байеры осознают, насколько замечательным стало российское вино, и оно займет достойное место на полках в упорной конкурентной борьбе», — рассказал Плотников. В то же время, на нашем рынке конкурируют и относительно небольшие, российские виноделы, которые понесли весь комплекс затрат на выращивание винограда, производство вина, дистрибуцию, и они конкурируют с зарубежными производителями, которые существуют уже десятки, а то и сотни лет и уже давно амортизировали все затраты. К тому же они работают в гораздо более благоприятных климатических условиях для производства вина, поддерживаются значительными дотациями Евросоюза по стимулированию импорта, и в этой связи себестоимость их продукции изначально ниже, обратил внимание Плотников.



Сейчас Минпромторг и Минсельхоз прорабатывают инициативу по установлению норматива доли российского вина в винных картах ресторанов и в рознице. Ассоциация предлагает с 1 сентября 2024 года обязательно иметь в винной карте заведений не менее 50% наименований российского вина от общего количества позиций, а розничных продавцов алкоголя — минимум 20% в ассортименте с последующим увеличением его доли до 50%. Однако вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев обратил внимание, что сейчас для того, чтобы сделать винные карты, в которых будет не менее 50% российского вина, нам не хватит количества номенклатур. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть вариант использования в винных картах 50% разливного вина отечественного производства, так как это самая оборачиваемая продукция.



Еще одна инициатива Ассоциации виноградарей и виноделов — отмена нулевой импортной пошлины на грузинское вино. Однако, по словам Плотникова, пока она продолжит действовать: в правительстве решили не повышать ставку. Кроме того, Ассоциация предложила повысить пошлину до 200% на вина из стран НАТО, однако это предложение пока тоже не принято правительством.



В ходе мероприятия также обсуждался вопрос дистанционной торговли вином. Заместитель гендиректора Центра биометрических технологий Дмитрий Тер-Степанов отметил, что дистанционная торговля вином — это не просто повышение доступности данной продукции, это изменение экономики в связи с изменением издержек. «У нас почти все отрасли уже пережили этот переход. Почти все ушли в некоторую экосистемную модель осуществления деятельности, когда количество звеньев между производителем и потребителем снижается, за счет чего уменьшаются издержки и растет экономика», — подчеркнул он. То есть, снижается цена для потребителя и увеличивается прибыль производителя. К данному механизму многие относятся настороженно, опасаясь, что алкоголь смогут приобретать несовершеннолетние, но, чтобы этого избежать, есть уже отработанный механизм использования биометрии, которая приравнивается к предъявлению документов, удостоверяющих личность. «Все пять лет, пока существует единая биометрическая система, она используется для открытия счетов в банках», — отметил Тер-Степанов.



В целом, потребитель сегодня готов покупать российское вино, считает коммерческий директор винодельни Alma Valley Олег Хузин. В то же время, добавил он, у наших покупателей все еще есть стереотип, что если они покупают отечественное вино, то оно должно быть дешевле зарубежного. «Поэтому очень важно, чтобы российские производители вина вместе с лидерами дистрибуции системно занимались образованием покупателя. У поколения Z и миллениалов очень большой запрос на знания, и именно знание помогает им делать выбор, тогда как более старшее поколение — это поколения брендов, то есть они делают выбор на основании узнаваемости бренда», — рассказал он.



Сама компания уже начинает снимать короткие, длительностью до минуты, образовательные ролики в формате, привычном для молодого поколения, которое имеет клиповое мышление. «Это очень тяжелая задача — рассказать за минуту о вине, но мы принимаем этот вызов и надеемся, что другие винодельни и дистрибьюторы нас поддержат», — добавил Хузин. Такой подход, уверен он, повысит продажи более дорогих отечественных вин.



Серьезно взялась за премиальный ассортимент российского вина Simple Group, однако для того чтобы это направление развивалось активнее, виноделам нужны протекционные меры, считает Корнеев. Одна из них — освободить российское вино от НДС, который сейчас составляет в сумме по отрасли 50-55 млрд руб. «Например, можно снизить акциз на вино со 108 руб., добавить к пиву всего 20 руб. вместе с НДС на литр. То есть бутылка пива подорожает всего на 10 руб.», — предложил он. Это незаметно повысит спрос на вино, позволит создать дополнительные рабочие места, дополнительное производство, отметил Корнеев.



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