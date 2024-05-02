Акцизы на вино заметно выросли

В январе-марте продажи вин увеличились на 6,6% А. Гордеев

С 1 мая акцизы на тихое вино выросли с 34 руб. до 108 руб. за литр, на игристое — с 45 руб. до 119 руб. за литр. По оценкам виноделов Краснодарского края, которые приводит РБК, повышение акцизных ставок, а также увеличение производственных издержек приведут к удорожанию вин. При этом, по мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, как минимум в течение месяца вина в основном будут продаваться по старым ценам, поскольку отечественные производители и импортеры сделали большие запасы вин в ожидании повышения акцизов. Рост цен может начаться с конца мая или в июне, пишет «Российская газета».



Подорожание импортного вина недорого сегмента окажется более заметным, говорит Дробиз, поскольку на него также повлияет увеличение таможенных пошлин, которое произошло еще в августе прошлого года, но до сих пор потребители не ощутили его благодаря запасам импортеров. По оценке эксперта, бутылка импортного вина, которая сейчас стоит 300-400 руб., будет стоить около 700 руб. Бутылка российского вина прибавит в цене в среднем 100 руб. и будет стоить минимум 250-300 руб., считает Дробиз. Вина из дружественных стран также подорожают примерно на 100 руб. за бутылку.



В 2023 году президент Владимир Путин поручил продлить программу повышенного налогового вычета по акцизу для виноделов на срок до 2026 года. Пользоваться льготой могут виноделы, работающие по технологии полного цикла с условием дальнейших инвестиций полученных средств в развитие мощностей предприятия.



Заместитель гендиректора компании «Кубань-Вино» Евгений Емельянов, которого цитирует РБК, считает, что у производителей, делающих вино из российского винограда, рост цен не будет глобальным, потому что государство возмещает часть акциза за счет налоговых вычетов. «Рост цены для нас не такой большой, как для иностранных производителей, потому что мы делаем все вино только из своего винограда. Пропорционально росту акциза увеличилось и возмещение. И это очень важно, потому что при правильных вложениях это позволит далее развивать российское виноделие: расширять площади виноградников, строить питомники, создавать новые туристические объекты и т. д. », — отметил он. Цена продукции «Кубань-Вино» в этом году увеличится на 4-6%.



По словам гендиректора Ресторанно-дегустационного комплекса «Шато де Талю» Елены Курковой, цены на игристые вина компании уже поднялись на 10-15%, рост цен на тихие вина незначительный. Замначальника управления виноградарства и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства Краснодарского края Симон Черепнин думает, что цены на винодельческую продукцию увеличатся на 10-15%, пишет РБК.



Компания «Абрау-Дюрсо» ранее уведомила дистрибьюторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в этом году в диапазоне от 7% до 35%. Стоимость повышается впервые за два года, это обусловлено влиянием общеэкономических факторов, удорожанием основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов, поясняла компания.



Как сообщает Минсельхоз, в стране растет спрос на винодельческую продукцию: в январе-марте ее продажи увеличились на 6,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года, в том числе тихого вина — на 4,2%, игристого — на 13,3%. В январе-марте отечественные виноделы выпустили около 16,5 млн дал продукции. В том числе тихого вина произведено 7,1 млн дал, что на 25,8% больше объема за аналогичный период предыдущего года, игристого вина — 3,2 млн дал (рост на 42,7%).



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