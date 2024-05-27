ФТС оценила ввозную пошлину на вино в 200% как запретительную

В марте страны Евросоюза увеличили поставки вина в Россию на четверть Freepik.com

Решение о повышении ввозной пошлины для вин из стран НАТО до 200% пока не принято, однако в случае его утверждения ставка будет носить запретительный характер. Об этом в кулуарах «Недели российского ритейла» сказал ТАСС начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. Экономический эффект при уплате такой пошлины возможен только по очень маржинальной продукции, однако вряд ли вино относится к такой категории, добавил он.



В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила установить ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка. В начале апреля Виктория Абрамченко, бывшая тогда вице-премьером, говорила, что правительство рассмотрит предложение в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Позднее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что ведомство поддерживает повышение ввозной пошлины, однако обращал внимание, что размер ставки нужно обсуждать. Максим Чмора ранее также говорил, что ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино, главная дискуссия заключается в пороге увеличения ставок.



В ходе «Недели российского ритейла» исполнительный директор АВВР Алексей Плотников подчеркнул, что повышение ввозных пошлин — контрмера, поскольку западные компании ранее в рамках санкций отменили взаимодействие с Россией по уже оплаченным контрактам на поставку оборудования и средств защиты растений для российских виноделов. «Предложенная нами инициатива повышения пошлин на 200%, безусловно, не рыночная, безусловно, парализующая ввоз из этих стран, но она является контрмерой», — цитирует его ТАСС.



При этом директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе «Недели российского ритейла» призвал увеличить долю российского вина в ценовом сегменте дороже 601 руб. Сейчас доля продаж российских вин в высоком ценовом сегменте составляет всего 6%, говорится в презентации, подготовленной Роскачеством, на которую ссылается ТАСС. «У нас почему-то с давних пор утвердилось, что наша продукция — малых хозяйств, фермерская, не только про винодельни говорю — она почему-то должна быть дешевле, <...> а дорогое мы возьмем в импорт», — обратил внимание Кузнецов.



Сейчас доля российского вина в выручке винного рынка составляет 32%, импортного — 68%, приводит данные «Интерфакс». Одной из мер популяризации отечественного вина и развития производства продукции высокого ценового сегмента может стать квота на него в сегменте HoReCa. По словам Кузнецова, вопрос о предоставлении российскому вину квоты в винных картах кафе и ресторанов в принципе решен, на первых порах она может составить 10-20% от общего количества наименований вин в меню. «Думаю, в ближайшее время мы с коллегами, с экспертным сообществом придем к какой-то единой стартовой цифре. У нас винодельческая страна уже вполне себе полноценная, стыдиться нам нашего вина не стоит», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».



По данным Минсельхоза, производство винодельческой продукции по итогам января-апреля выросло почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вместе с тем, в марте страны Евросоюза увеличили поставки вина в Россию, следует из расчетов РИА «Новости» по данным европейской статистики. Европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении, до 26,6 тыс. т — это максимум с декабря 2022 года, когда поставки составили 30 тыс. т. Как и в феврале, крупнейшим поставщиком стала Италия, нарастившая экспорт вина в Россию на 27%, до 11,9 тыс. т. Второе место занимает Литва, увеличившая поставки на 40%, до 4,2 тыс. т. Ввоз из Испании вырос в 1,6 раза, до 3 тыс. т.





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