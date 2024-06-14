Минсельхоз: доля отечественных саженцев в садоводстве составляет 80%

Площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна увеличиться на 19% «Агро-Белогорье»

Доля отечественных саженцев в российском садоводстве составляет 80%, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут, заявление которой на выставке «PRO Яблоко 2024» в Минводах зачитал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Развитие питомниководства является фундаментом для будущего развития отрасли, а обеспечение населения свежими фруктами — один из приоритетов для АПК страны, отметила она.



«Ежегодно наши аграрии собирают высокий урожай плодово-ягодных культур. В 2023 году был установлен очередной рекорд — в организованном секторе было собрано более 1,9 млн т продукции. Сейчас перед нами стоят новые задачи. В ближайшие годы необходимо существенно нарастить объем производства плодов и ягод», — говорится в обращении Лут. Правда, ранее из-за заморозков Минсельхоз понизил прогноз сбора яблок в этом году с 1,8 млн т до 1,5 млн т.



Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в своем выступлении на выставке представил прогноз, согласно которому сбор плодов и ягод в промышленных садах к 2030 году увеличится до 2,26 млн т. Он отметил, что российское садоводство продемонстрировало стабильный рост, увеличивая площадь насаждений и урожайность. В прошлом году с одного гектара было получено почти 17,5 т продукции, что является лучшим показателем за последние годы. Согласно его презентации, на которую ссылается «Финмаркет», объем производства плодово-ягодной продукции в России в прошлом году составил 1,9 млн т, по прогнозам, этот показатель к 2030 году вырастет на 18,5%. В частности, урожай семечковых культур достигнет 2,078 млн т (+16% относительно прошлого года), косточковых — 135,6 тыс. т (+56%), ягод — 45,2 тыс. т (рост в 1,8 раза).



Площадь плодоносящих насаждений к 2030 году должна увеличиться на 19% по сравнению с 2023 годом и достигнуть 130 тыс. га. Средняя урожайность в промышленных садах составит 178 ц/га (в 2023 году — 174,7 ц/га). Наибольший рост объемов производства ожидается в Кабардино-Балкарии: к 2030 году там планируют собирать до 828,5 тыс. т, в то время как по итогам 2023 года в регионе было собрано 514,7 тыс. т плодов и ягод. Некрасов подчеркнул, что Кабардино-Балкария — единственный регион России, который собрал более полумиллиона тонн фруктов в 2023 году, за последние пять лет объемы производства там выросли в 2,6 раза. По его словам, более 70% от общего валового сбора плодово-ягодной продукции в России приходится на пять регионов: кроме Кабардино-Балкарии это Краснодарский край (483,4 тыс. т), Крым (162,6 тыс. т), Ставропольский край (84,5 тыс. т) и Волгоградская область (104,8 тыс. т).



Несмотря на неблагоприятные условия, рентабельность отрасли остается высокой благодаря мерам господдержки, отметил Некрасов. Финансирование госпрограммы по закладке и уходу за многолетними насаждениями также увеличивается. В прошлом году было выделено 6 млрд руб., на этот год запланировано выделение 5,8 млрд руб. Однако он обратил внимание на сокращение объемов финансирования в некоторых регионах и призвал пересмотреть это решение для поддержки сельхозпроизводителей.



Некрасов также рассказал, что сейчас завершается обследование пострадавших садов и плантаций и подчеркнул, что Минсельхоз оперативно отреагировал на погодные катаклизмы. В результате решения правительственной комиссии был введен режим ЧС федерального уровня в 10 регионах. Сейчас готовятся предложения по возмещению убытков, связанных с гибелью многолетних насаждений. Глава департамента подчеркнул, что Минсельхоз ведет работу над специальной программой страхования для многолетних насаждений совместно с Национальным союзом страховщиков. По его словам, эта программа позволит страховать урожай на период цветения садов.



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