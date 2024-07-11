разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В этом году на Ставрополье запустят новое фруктохранилище

Оно станет одним из крупнейших в России

| Агроинвестор |

Дефицит современных плодохранилищ, оснащенных системами РГС, оценивается в 30%
Дефицит современных плодохранилищ, оснащенных системами РГС, оценивается в 30%

Плодообъединение «Сады Ставрополья» к концу года планирует достроить в регионе холодильный склад, который будет рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. т фруктов. Об этом в интервью «РБК Кавказ» рассказал председатель совета директоров плодообъединения, председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. По его словам, фруктохранилище станет одним из крупнейших в России, в этом сезоне туда уже завезут часть продукции. Также «Сады Ставрополья» завершили закладку суперинтенсивного сада на площади 800 га в Невинномысске.

По данным сайта «Садов Ставрополья», группе компаний, в которую входит плодообъединение, также принадлежат сады в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Шаринов сказал РБК, что планируется построить еще один холодильник — на 60 тыс. т — в Карачаево-Черкесии. Реализация проекта начнется с 2025 года, запуск намечен на 2026-2027 годы. Сейчас в регионе ведется закладка суперинтенсивного сада, уже освоено более 700 га.

«Сегодня у нас в стране достаточно низкий объем хранения яблок, рынок сегодня очень нуждается в подобных хранилищах», — подчеркнул Ширинов. По оценке исследовательской компании , в прошлом году в пик сезона дефицит современных плодохранилищ, оснащенных системами РГС (регулируемой газовой средой), составлял около 30%. То есть, существующие на тот момент мощности нужно было увеличить на треть, чтобы хранить до следующего урожая необходимое количество яблок, а не продавать их сразу после сбора по низким ценам, прокомментировала «» гендиректор компании Тамара Решетникова.

Она добавляет, что мощность самого крупного проекта плодохранилища в России, известного ей, составляет 15 тыс. т. «Если исходить из целесообразной бизнес-модели строительства плодохранилищ, то обычно считается, что мощности хранения с РГС должны составлять не менее трети от собираемого урожая. Еще треть урожая может быть заложена в хранилища после сбора урожая до января следующего года. Оставшаяся треть обычно продается “с колес” - сразу после сбора», — поясняет эксперт. К тому же, примерно 10% сортов яблонь, которые выращиваются в садах интенсивного типа, относится к «летним» - чтобы получить деньги за продукцию раньше наступления высокого сезона, обращает внимание Решетникова. Оставшийся объем делится: часть реализуется на пике сезона, часть храниться до следующего урожая или хотя бы до мая, часть реализуют до января-февраля.

Из сложностей, которые сегодня могут быть у инвесторов в проекты создания плодохранилищ, она выделяет обеспечение климатическим оборудованием. «Сами конструкции относительно давно используются российского производства — наши строительные предприятия производят сэндвич-панели, легковозводимые металлоконструкции. И строить здания под склады российские компании умеют. А вот климатическое оборудование — специальные вентиляторы, холодильники, охлаждающие системы с РГС — многие производители плодов предпочитают заказывать за рубежном. И сейчас есть риск получить его с задержкой и по завышенной цене», — рассуждает Решетникова.

Кроме того, любое хранилище, особенно с РГС, потребляет очень много электроэнергии, соответственно, себестоимость хранения с каждым месяцем значительно возрастает. «Если к декабрю к себестоимости продукции издержки на хранение добавляют 15-20%, то в мае это уже гораздо более существенный показатель», — отмечает она. А с учетом того, что качество плодов при хранении все равно теряется даже при использовании РГС, продавать их как премиальные у садовода не получится, предупреждает эксперт.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы
«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год