В этом году на Ставрополье запустят новое фруктохранилище

Дефицит современных плодохранилищ, оснащенных системами РГС, оценивается в 30% Е. Разумный

Плодообъединение «Сады Ставрополья» к концу года планирует достроить в регионе холодильный склад, который будет рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. т фруктов. Об этом в интервью «РБК Кавказ» рассказал председатель совета директоров плодообъединения, председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. По его словам, фруктохранилище станет одним из крупнейших в России, в этом сезоне туда уже завезут часть продукции. Также «Сады Ставрополья» завершили закладку суперинтенсивного сада на площади 800 га в Невинномысске.



По данным сайта «Садов Ставрополья», группе компаний, в которую входит плодообъединение, также принадлежат сады в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Шаринов сказал РБК, что планируется построить еще один холодильник — на 60 тыс. т — в Карачаево-Черкесии. Реализация проекта начнется с 2025 года, запуск намечен на 2026-2027 годы. Сейчас в регионе ведется закладка суперинтенсивного сада, уже освоено более 700 га.



«Сегодня у нас в стране достаточно низкий объем хранения яблок, рынок сегодня очень нуждается в подобных хранилищах», — подчеркнул Ширинов. По оценке исследовательской компании «Технологии Роста», в прошлом году в пик сезона дефицит современных плодохранилищ, оснащенных системами РГС (регулируемой газовой средой), составлял около 30%. То есть, существующие на тот момент мощности нужно было увеличить на треть, чтобы хранить до следующего урожая необходимое количество яблок, а не продавать их сразу после сбора по низким ценам, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова.



Она добавляет, что мощность самого крупного проекта плодохранилища в России, известного ей, составляет 15 тыс. т. «Если исходить из целесообразной бизнес-модели строительства плодохранилищ, то обычно считается, что мощности хранения с РГС должны составлять не менее трети от собираемого урожая. Еще треть урожая может быть заложена в хранилища после сбора урожая до января следующего года. Оставшаяся треть обычно продается “с колес” - сразу после сбора», — поясняет эксперт. К тому же, примерно 10% сортов яблонь, которые выращиваются в садах интенсивного типа, относится к «летним» - чтобы получить деньги за продукцию раньше наступления высокого сезона, обращает внимание Решетникова. Оставшийся объем делится: часть реализуется на пике сезона, часть храниться до следующего урожая или хотя бы до мая, часть реализуют до января-февраля.



Из сложностей, которые сегодня могут быть у инвесторов в проекты создания плодохранилищ, она выделяет обеспечение климатическим оборудованием. «Сами конструкции относительно давно используются российского производства — наши строительные предприятия производят сэндвич-панели, легковозводимые металлоконструкции. И строить здания под склады российские компании умеют. А вот климатическое оборудование — специальные вентиляторы, холодильники, охлаждающие системы с РГС — многие производители плодов предпочитают заказывать за рубежном. И сейчас есть риск получить его с задержкой и по завышенной цене», — рассуждает Решетникова.



Кроме того, любое хранилище, особенно с РГС, потребляет очень много электроэнергии, соответственно, себестоимость хранения с каждым месяцем значительно возрастает. «Если к декабрю к себестоимости продукции издержки на хранение добавляют 15-20%, то в мае это уже гораздо более существенный показатель», — отмечает она. А с учетом того, что качество плодов при хранении все равно теряется даже при использовании РГС, продавать их как премиальные у садовода не получится, предупреждает эксперт.



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