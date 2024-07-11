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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Годовая инфляция ускорилась до 8,59%

Продовольственные товары подорожали на 0,63%

| Агроинвестор |

Своего локального пика в 2024 году рост потребительских цен может достигнуть в июле
Своего локального пика в 2024 году рост потребительских цен может достигнуть в июле

В июне годовая инфляция ускорилась до 8,59% по сравнению с 8,3% в мае. По данным , потребительские цены за месяц выросли на 0,64%. Продовольственные товары подорожали на 0,63% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,81% в годовом исчислении. В том числе цены на яблоки выросли на 10,2%, морковь стала дороже на 6,3%, лимоны — на 5%, столовая свекла — на 4,3%, репчатый лук — на 4,1%. В то же время цены на томаты снизились на 13,3%, белокочанная капуста подешевела на 10,1%, огурцы — на 7,7%, бананы — на 2,3%, чеснок — на 1,9%, виноград — на 1,8%.

Для динамики цен в России остаются актуальными проблемы рынка труда, удорожания логистики, высокой волатильности курса рубля, усложнения трансграничных расчетов — давление на цены со стороны издержек производства сохраняется, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко. «Структура экономического роста в России продолжает меняться, эти изменения сопровождаются перераспределением ресурсов и товаров между экономическими агентами, что отражается для нас в повышенной инфляции», — сказала эксперт «». Она ожидает, что своего локального пика в 2024 году рост потребительских цен достигнет в июле — это будет связано с разовым повышением регулируемых тарифов для населения. «Как и ранее ожидаем, что в базовом сценарии по итогам 2024 года среднегодовая инфляция составит 8%», — добавила эксперт.

В апреле представители Банка России заявляли, что пик годовой инфляции в 2024 году ожидается во втором квартале, после чего с третьего квартала рост цен пойдет на спад. Таким образом, такая динамика была в целом ожидаемой, говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин. В частности, с учетом того, что наряду с некоторыми продуктовыми товарами подорожали услуги, востребованные в летний период у отпускников — авиабилеты и отели, в целом цены на поездки в транспорте и путевки на отдых и т. д. То есть здесь в большей мере имеет место сезонный характер, отметил эксперт в разговоре с «Агроинвестором».

По его словам, сейчас все внимание приковано к решению по ключевой ставке, которое Банк России примет на заседании 26 июля. «Судя по риторике руководства регулятора и последним статистическим данным по инфляции, повышение ставки вплоть до 18% перестает быть маловероятным сценарием. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий должно помочь в борьбе с инфляцией. Также в конце июля будет опубликован новый среднесрочный прогноз по инфляции», — рассуждает эксперт. Он напомнил, что ранее в июне регулятор отметил, что для устойчивого снижения инфляции потребуется более продолжительный период, а план по достижению снижения инфляции к целевому значению около 4% был перенесен на 2025 год. При этом важно, что Банк России не меняет целевое значение по инфляции. По результатам заседания в конце июля станет более понятно, что будет с инфляцией во втором полугодии, заключил Шамин.

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