Минсельхоз: удорожание мяса связано с сезонным спросом

Производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 4% Pixabay

Повышение цен на отдельные виды мясной продукции в России связано с сезонным увеличением спроса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. При этом рост производства скота и птицы в стране оказывает стабилизирующее воздействие на рынок мяса, отмечает министерство. За первые четыре месяца текущего года производство скота и птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 4%. По данным Росстата, с 14 по 20 мая говядина в рознице подорожала на 0,22%, свинина — на 0,18%, баранина — на 0,59%, курица — на 0,47%.



При этом Минсельхоз отмечает, что цены на яйца первой и второй категорий продолжают снижаться: за последнюю неделю они подешевели на 2,8% и 2,7% соответственно. Аналогичная тенденция наблюдается по сахару (-0,3%), причем цена на него в России одна из самых низких в мире, добавили в Минсельхозе. В целом ситуация на продовольственном рынке в 2024 году оценивается как стабильная. Большинство отслеживаемых товаров демонстрируют динамику цен ниже уровня инфляции, а стоимость некоторых из них сейчас ниже, чем год назад, подчеркнули в ведомстве.



По данным Минсельхоза на 22 мая, за последние 12 месяцев упали цены на картофель (-5,8%), лук (-23,9%), гречневую крупу (-15,2%), подсолнечное масло (-0,3%), вермишель (-1,7%). «На фоне увеличения производства овощей закрытого грунта и поступления на рынок продукции из парников в настоящее время сокращаются цены на огурцы и томаты — за неделю на 9,6% и 10,9% соответственно. Традиционно снижение стоимости всех основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая», — прогнозирует Минсельхоз.



Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко ранее говорила «Агроинвестору», что цены на продовольствие остаются одним из факторов, способных оказать влияние на инфляцию в текущем году. Она также обращала внимание, что последствия заморозков для плодоовощного сектора могут сильнее всего повлиять на инфляцию: негативное воздействие погодных условий на плодовые и овощные культуры может привести к сезонному увеличению цен в начале осени. По словам Снитко, текущий негативный эффект от погоды на продовольственную инфляцию можно оценить в дополнительные 0,5-0,7 п.п. к инфляции текущего года.



Инфляция с 14 по 20 мая составила 0,11% после 0,17% с 7 по 13 мая, оценил Росстат. С начала месяца к 20 мая рост цен составил 0,38%, с начала года — 2,85%. Годовая инфляция на 20 мая ускорилась до 8,12% с 8,05% на 13 мая, согласно методике ЦБ, и с 7,99% до 8,03% — по методике расчета Минэкономразвития.



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