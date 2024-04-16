Потребление индейки за последние семь лет увеличилось на 2 кг на человека в год Д. Гришкин

Производство индейки в этом году может увеличиться на 5%. Такой прогноз в ходе прошедшей XVIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» озвучил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. Он напомнил, что в прошлом году производство индейки достигло 422 тыс. т, по итогам 2024-го оно может составить 440 тыс. т. «Этот рост будет обеспечен за счет уже сделанных инвестиций», — пояснил он. По итогам текущего года Россия останется в топ-3 мировых производителей мяса индейки, рассчитывают в НАПИ. В прошлом году наша страна была на втором месте, напомнил Вельматов.



На долю топ-3 производителей мяса индейки в России приходится больше 70% рынка. «При этом, когда в прошлом году была высокая волатильность цен на курицу и свинину, на индейку они оставались стабильными — но не за счет того, что у нас снизился спрос или не выросла себестоимость производства, а за счет того, что большую долю продукции мы продаем через торговые сети на условиях длинных контрактов», — рассказал Вельматов.



Потребление индейки, по данным НАПИ, за последние семь лет увеличилось на 2 кг на душу населения. К слову, оно могло бы расти более высокими темпами, считает Вельматов, однако из-за того, что торговые сети делают наценку на полке на индейку на 50%, а на определенные позиции — 80%, не удается кратно увеличить спрос на этот вид мяса.



К 2030 году потребление индейки вырастет еще не менее, чем на 5 кг на душу населения, прогнозирует эксперт. «Увеличение будет происходить за счет повышения доходов населения, расширения использования мяса индейки в переработке и для детского организованного питания — в школах, лечебных и профилактических учреждениях», — пояснил Вельматов. Кроме того, индейка — тот вид мяса, который разрешен в питании для представителей всех религий, поэтому может использоваться для изготовления халяльной и кошерной продукции.



Экспорт индейки в прошлом году составил 26 тыс. т и 1 тыс. т готовой продукции, в этом году показатель может вырасти на 15-20%, оценивает НАПИ. Импорт в последние пять лет почти остановился — ввозится 2-3 тыс. т из стран ТС. При этом у индейководов, по словам Вельматова, все еще есть потребность в инвестициях в сектор, а они возможны только при условии предоставления льготных кредитов. Потребность отрасли в таких кредитах НАПИ оценивает в 7-8 млрд руб. «Мы надеемся, что совместно с Минсельхозом найдем такие лимиты и будем реализовать новые инвестиционные проекты», — добавил глава союза.



Также в ходе выступления Вельматов обратил внимание, что в отрасли существенно выросла самообеспеченность по инкубационному яйцу. «Если пять-семь лет назад мы практически полностью его импортировали, то по итогам 2023 года самообеспеченность по нему состава 55%, по текущему году планируем, что показатель достигнет 70%», — отметил эксперт. Он добавил, что в России все еще реализуется ряд проектов по производству инкубационного яйца индейки, что в перспективе позволит обеспечить рынок на 80%, правда, это все инкубаторы второго порядка — инкубаторов первого порядка пока никто не создает.



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