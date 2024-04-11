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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Производители мяса готовы к сезонному повышению спроса

Серьезных колебаний цен не прогнозируется

| Агроинвестор |

Шашлычный сезон на фоне хорошей теплой погоды в ряде регионов начался раньше обычного
Шашлычный сезон на фоне хорошей теплой погоды в ряде регионов начался раньше обычного

Производители мяса готовы к сезонному повышению спроса в «шашлычный сезон», который в этом году на фоне хорошей теплой погоды в ряде регионов начался раньше обычного. Спрос на свинину увеличится, ее предложение — тоже: ежемесячно оно прирастает от 6% до 8%, сказал в ходе конференции «: PRO животноводство и комбикорма» гендиректор Юрий Ковалев.

«Мы не ожидаем каких-либо необычных явлений. То, что спрос будет достаточно устойчивым — уже понятно. Отвечать можно только одним — увеличением предложения», — добавил он. Говоря про цены на мясо в этот период и их возможный рост, Ковалев уточнил, что изменения будут в оптовом сегменте, при этом в рознице, по его словам, «ситуация должна быть сбалансирована».

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также отметил, что сезонный фактор никто не отменял. «Безусловно, "шашлычный сезон" и теплая погода окажут влияние на рост спроса, но в части ценовой составляющей мы не ожидаем каких-то сверхколебаний в рамках традиционных сезонных трендов», — прокомментировал он.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов согласился с коллегами, заверив, что повышенный спрос будет удовлетворен. «Мы под этот спрос поднимаем предложение. Я думаю, все это будет компенсировано», — добавил он. В середине марта в интервью «Парламентской газете» Вельматов говорил, что к майским праздникам и началу шашлычного сезона индейка может подорожать на 5-10%. «Во время шашлычного сезона спрос на мясо индейки растет, так как оно широко используется для барбекю и шашлыков. В период Великого поста (продлится до 4 мая), наоборот, спрос на мясо снижается», — пояснял Вельматов.

По данным , за неделю со 2 по 8 апреля средние розничные цены на свинину снизились на 0,17%, по сравнению с декабрем 2023 года — на 1,02%. Курица за неделю стала дешевле на 0,04%, относительно конца прошлого года — на 3,88%. При этом баранина подорожала на 1,11%, по сравнению с декабрем — на 8,56%.

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