Цены на индейку начнут расти перед майскими праздниками

Ожидаемое изменение цен — нормальное рыночное колебание Д. Абрамов

Цены на индейку начнут снижаться с 18 марта в связи с началом Великого поста, когда спрос на мясо в России традиционно уменьшается. Однако с 28 апреля, когда наступит шашлычный сезон вместе с майскими праздниками, индейка может подорожать на 5-10%, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов «Парламентской газете». «Во время шашлычного сезона спрос на мясо индейки растет, так как оно широко используется для барбекю и шашлыков. В период Великого поста, наоборот, спрос на мясо снижается», — пояснил Вельматов.



По его словам, ожидаемое изменение цен — нормальное рыночное колебание. Цены поднимаются, а затем в течение двух недель снижаются. В ближайшем будущем резких изменений цен на индейку не ожидается, так как российские предприятия достаточно обеспечены кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами. Правда, по сравнению с прошлым годом цены на филе индейки уже выросли в среднем на 15-20%. «Некоторые позиции остались на том же уровне цен, что и в прошлом году. Но что такое 15-20%? Это и есть рост издержек: увеличились цены на корма, подсолнечное масло, сою, упаковку, электроэнергию, а мы также увеличили заработную плату на 20-25%», — отметил Вельматов. Он также уточнил, что объемы импорта индейки сейчас незначительны, так как местная продукция более качественна и доступна по цене. Повышается спрос на охлажденное мясо индейки, где отечественные производители не имеют конкурентов.



По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, начало года для всех производителей мяса является тяжелым периодом, потому что после январских праздников цены снижаются. Этот тренд остается относительно стабильным и иногда даже усугубляется перед православным постом и длится почти до наступления Пасхи. «Мы ожидаем, что всплеск потребительской активности к майским праздникам будет заметнее, чем обычно. Во-первых, в этом году продолжается тренд на большие расходы населения, во-вторых, синоптики прогнозирует хорошую погоду на апрель и май», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По данным продаж розничных операторов, такие позиции, как шашлыки из индейки и купаты опережают по темпам продаж все другие виды мяса. «Здесь индейка конкурирует со свининой. Объем продаж именно маринованных изделий из индейки на майские праздники резко возрастает, поэтому, если мы говорим про объемы реализации, то они стабильные, такие же, как в третьем квартале прошлого года. Другое дело, что цены снизились на 3-5% по разным позициям. Мы предполагаем, что сейчас производители индейки фактически покрывают рост себестоимости, который с начала года составил в среднем 5-7%», — рассказал Давлеев. Он также отметил, что сейчас с тревогой ожидается начало сезона перелета птиц, который может привести к вспышкам гриппа птиц на предприятиях.



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