Продажи мяса восстановились после стагнации 2022 года

При формировании рациона потребители преимущественно ориентируются на стоимость продуктов питания Pixabay

Динамика продаж мяса восстановилась после стагнации в 2022 году. Большая часть сегментов в категории не просто вернулась к прежнему уровню, но и превысила значения 2021 года в абсолютном выражении, отметили аналитики NielsenIQ. И если говядина и индейка по итогам 11 месяцев 2023 года не отыграли падения продаж — в январе-ноябре 2022-го они снизились соответственно на 16,2% и 1,9%, в 2023-м выросли на 11,1% и 1,2% — то курица и свинина установили новые для себя рекорды. Продажи первой увеличились на 4,1% после роста на 0,4% годом ранее, второй — прибавили 1,8% после плюс 9,9% я январе-ноябре 2022-го.



Среднедушевое потребление мяса в России составляет около 80 кг на человека в год при рекомендуемой норме 74 кг. Из них порядка 30 кг приходится на свинину и 32 кг — на бройлера. В то же время потребление молочной продукции и рыбы недостаточное: 241 кг при норме 322 кг на человека и 22 кг при норме 28 кг соответственно. Такие данные привел руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023. От режима адаптации к дальнейшему устойчивому развитию».



По оценке «Союзмолоко», по итогам 2023 года потребление молочных продуктов может увеличиться до 249 кг/чел. Это рекорд с 1995-го года, обратил внимание Дальнов. «Это отчасти закономерно: если мы посмотрим на динамику розничных цен, то ряд молочных продуктов вообще не дорожали в этом году, а по некоторым и вовсе наблюдалась отрицательная динамика», — отметил он.



Также отстает от рекомендованной нормы потребление овощей и бахчевых, оно составляет около 105 кг в год при рекомендации в 140 кг, фруктов и ягод — 65 кг против 100 кг. Зато среднее потребление сахара достигает 39 кг на человека в год и превышает рекомендованную Минздравом норму в 26 кг. Дальнов считает, что ситуацию может изменить только появление массовых программ продовольственной помощи, поскольку сейчас при формировании рациона потребители преимущественно ориентируются на стоимость продуктов питания. «Я допускаю, что есть процент населения, который действительно не доберет калории, если сахар будет дорогим», — подчеркнул он.



На розничные цены влияет предложение, спрос, погода, регуляторы рынка, в том числе, за пределами наших границ. «Если сам по себе рынок — не хаотичная система, то он сопряжен с хаотичными системами. Неопределенность постоянно взрастает», — напомнил Дальнов. По его словам, неверно думать, что на зрелом рынке мы выйдем на предсказуемость, в том числе, в плане цен. Это не так — волатильность будет нарастать. В частности, по прогнозу аналитиков Россельхозбанка, вероятность серьезного снижения урожайности пшеницы в России в 2024 году составляет более 70%, соответственно, могут увеличиться цены на корма и вырастет себестоимость продукции животноводства. «Однако есть и приятный момент — спрос на мировых рынках на продукты питания опережает предложение, поэтому инвесторам есть смысл вкладываться в развитие производства и экспорта, можно заработать на этом дисбалансе», — обратил внимание эксперт.



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