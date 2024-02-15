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«Дамате» подтвердила лидерство на рынке мяса индейки

Доля рынка топ-5 производителей индейки составила 83,5%

| «Агроинвестор» |

В 2024 году объем выпуска индейководческой продукции в России может увеличиться минимум на 5%
В 2024 году объем выпуска индейководческой продукции в России может увеличиться минимум на 5%

ГК «» по итогам 2023 года подтвердила свое лидерство на рынке мяса индейки, заняв первое место с объемом 238 тыс. т (здесь и далее — в убойном весе), следует из рейтинга, составленного компанией . За счет повышения эффективности производства и незначительного расширения промышленных мощностей «» нарастила объем выпуска на 11% и увеличила свою долю рынка с 52% до 56,5%.

На втором месте, как и годом ранее, группа «», которая уменьшила производство индейки примерно на 30% до 57 тыс. т в результате перевода части активов купленного в 2021 году комплекса «» на выращивание бройлеров. Рыночная доля компании снизилась также примерно на треть, до 13,5%.

Третью строчку рейтинга занимают «Союзпромптица» и ПК «Урал», которые выпускали продукцию на бывшем комплексе им. М. Гафури в Башкирии. Прошлым летом его активы перешли от ПК «Урал», которая арендовала комплекс в последние два года, к «Союзпромптице». При этом выпуск индейки не прекращался, совокупный объем по итогам года даже вырос на 15% по сравнению с 2022-м, до 26,2 тыс. т, а рыночная доля предприятия превысила 6%, говорится в обзоре .

На четвертом месте, как и в прошлом рейтинге, ГК «Руском», которая снизила производство с 21,5 тыс. т до 20,9 тыс. т. Доля рынка компании составила 4,9%. Замыкает топ-5 «Агро-Плюс» с 10,8 тыс. т индейки (2,55% рынка). По информации , ставропольская компания успешно восстановилась после карантина по гриппу птиц и уже в первой половине 2023 года вышла на полную производственную мощность.

По итогам года общая доля рынка топ-5 производителей индейки составила 83,5%. Однако, несмотря на высокую концентрацию рынка, даже небольшие региональные компании в прошлом году сохранили устойчивость и росли благодаря расширению ассортимента и более широкому проникновению продуктов из индейки в розницу и сектор фуд-сервиса, обращают внимание аналитики .

В целом производство индейки в России в 2023 году увеличилось на 1,8%: с 414,5 тыс. т до 422 тыс. т. Даже относительно небольшой рост объемов производства индейки позволил частично скомпенсировать снижение выпуска мяса бройлеров, которое отмечалось во второй половине прошлого года. При этом, несмотря на повышение себестоимости продукции, которое оценивается в среднем в 17%, отпускные цены на индейку показали меньшую динамику, чем другие виды мяса, отмечается в обзоре .

По расчетам и прогнозам Национальной ассоциации производителей индейки, в 2024 году объем выпуска индейководческой продукции в России увеличится минимум на 5%, а более значительный рывок будет сделан в 2025-м с запуском уже заложенных новых производственных площадок в ряде регионов. Дальнейшее развитие отрасли будет стимулироваться ростом внутреннего потребления и экспорта. К 2030 году производство может увеличиться минимум до 600-650 тыс. т, прогнозирует .

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