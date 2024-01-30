«Черкизово» увеличила экспорт на 15%

На страны СНГ пришлось более 50% от общего объема экспорта курицы «Черкизово»

Группа «Черкизово» по итогам 2023 года увеличила экспорт на 15% в денежном выражении. В натуральном выражении отгрузки продукции превысили 110 тыс. т, сообщила компания. Рост зарубежных поставок в основном связан с расширением присутствия продукции агрохолдинга в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



В структуре экспорта, как и в предыдущие годы, преобладало мясо курицы, его вывоз увеличился на 8% до более чем 80 тыс. т. Драйвером стал рост поставок в страны ЕАЭС свыше чем на 30%. На страны СНГ пришлось более 50% от общего объема экспорта курицы, так, отгрузки в Узбекистан за год выросли более чем вдвое.



Также «Черкизово» существенно нарастила экспорт свинины в отдельные страны ближнего зарубежья: например, поставки в Белоруссию и Армению почти в пять раз превысили объемы вывоза за 2022 год. Отгрузки индейки значительнее всего увеличились в Казахстан (в пять раз) и в Азербайджан (вдвое). Также почти на 10% выросли поставки за рубеж колбасных изделий. Главными экспортными рынками для «Черкизово» по-прежнему остаются Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Также приоритетными направлениями для развития экспорта компании являются государства Ближнего Востока. В целом агрохолдинг экспортирует продукцию более чем в 20 стран.



«Мы удовлетворены результатами наших экспортных продаж в 2023 году. Компания смогла нарастить свою клиентскую базу как в Юго-Восточной Азии, так и в странах СНГ, куда налажены стабильные поставки, — отметила директор по экспорту ТД «Черкизово» Елена Вольгушева. — В частности, нам удалось значительно увеличить дистрибуцию в сетевом канале, развивая бренды “Черкизово”, “Латифа”, “Пава-Пава” и Dajajti. В прошлом году мы также расширили номенклатуру экспорта за счет масложирового направления и непродовольственных товаров — побочных продуктов наших производств».



По данным информационной карты ITC, которые приводит информационно-аналитическое агентство «ИМИТ», с января по ноябрь 2023 года Россия экспортировала почти 350 тыс. т птицеводческой продукции, что на 8% или 25 тыс. т больше, чем за тот же период 2022-го. Вывоз куриного мяса и субпродуктов вырос на 8% в годовом исчислении, мяса индейки — на 2%. В структуре поставок 93% приходится на курицу. По оценке «ИМИТ», крупные агрохолдинги суммарно обеспечивают 87% поставок птицы за рубеж, в топ-5 экспортеров входят ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Дамате», «Мираторг» и «Дружба народов Нова».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

