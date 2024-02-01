«Бахетле» наращивает выпуск замороженных полуфабрикатов

В сентябре прошлого года компания открыла в Татарстане первую очередь фабрики по производству замороженных полуфабрикатов «Бахетле»

К 2025 году плановый объем производства замороженных полуфабрикатов у группы компаний «Бахетле» составит 10 тыс. т. «Направление производства замороженных полуфабрикатов с годами будет расти, и продукция будет пользоваться все более высоким спросом, — рассказала в ходе онлайн-брифинга исполнительный директор холдинга Гузель Ананьева. — Ведь именно шоковая заморозка, в отличие от других способов сохранения продукции, например консервации, позволяет сохранить все ее полезные свойства».



«Бахетле» планомерно диверсифицируется в направлении социального и корпоративного питания и в сентябре прошлого года открыла в Татарстане первую очередь фабрики по производству замороженных полуфабрикатов. Предприятие расположено в особой экономической зоне, что дало компании определенные преимущества, в частности, все необходимые коммуникации были подведены управляющей компанией.



Сейчас фабрика выпускает около 30 наименований замороженных изделий — это полуфабрикаты из индейки, курицы, говядины, рыбы, а также хлебобулочные изделия с сытными и сладкими начинками, замороженные творожные продукты. Мощность предприятия — 30 т в сутки. Сейчас компания работает с загрузкой 15%. «Продукция, производимая нашей компанией, может храниться до полугода, поэтому ее поставки могут осуществляться в любую точку России, в том числе на Дальний Восток», — обратил внимание заместитель директора «Бахетле» Константин Буйвидович.



По словам Ананьевой, «Бахетле» поддерживает местных производителей — ежемесячно закупает 3,5 тыс. т товаров для розничной продажи и собственных производств на общую сумму более 250 млн руб. При этом, подчеркнула она, качество местного сырья в последнее время растет, а предприятие очень серьезно относится к выбору поставщиков. «Например, сырье для рыбных полуфабрикатов мы закупаем напрямую во Владивостоке, где вылавливают рыбу, на месте чистят и замораживают. Перед тем, как остановиться на одном поставщике, мы пробовали сырье порядка 30 производителей», — поделилась Ананьева.



«Бахетле» поставляет продукцию фабрики для сферы детского и социального питания, корпоративного сектора, а также предприятий HoReCa, в ближайшее время начнутся отгрузки в федеральные продуктовые сети — компания ведет переговоры с «Магнитом» и «Пятерочкой». Холдинг обеспечивает питанием 1092 дошкольных и школьных учреждения в различных населенных пунктах 18 районов Татарстана. Сейчас компания кормит более 200 тыс. детей республики, привела данные Ананьева.



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