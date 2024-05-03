В этом году Россия может поставить в Китай 35 тысяч тонн продукции свиноводства

Первая партия продукции была доставлена в Китай в середине апреля М. Стулов

В этом году Россия может поставить в Китай около 30-35 тыс. т продукции свиноводства, что составляет примерно 15% от всего российского экспорта свинины. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Пока экспорт разрешен только трем российским предприятиям, и далеко не вся продукция допущена для поставок, уточнил он.



По словам Юшина, сейчас важно доказать китайской стороне, что Россия может поставлять свинину, полностью отвечающую ее строгим требованиям с точки зрения безопасности, ветеринарии, гигиены и санитарии, а также показать, что наша страна — надежный поставщик, который не будет нарушать китайских требований. «Только что закончилась успешная бизнес-миссия российских сельхозпредприятий, включая животноводческие и мясные предприятия в Китае, где встречались и с регуляторами, и с бизнесом, и там подчеркивали важность расширения списка разрешенной продукции для китайского рынка, — рассказал Юшин. — Расширение такого списка помогло бы нам более активно продавать в Китай то, что не очень востребовано в России. Китайская кухня такова, что они много потребляют того, что мы у себя в кастрюле не найдем».



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» говорил, что сейчас из России в Китай в основном идут субпродукты, которые являются традиционными для КНР — ножки, хвосты, уши, пятачки, трахеи. Однако союз рассчитывает, что в перспективе структура экспорта поменяется и как минимум 50% будет приходиться на различные отруба мяса, а 50% — на субпродукты.



Председатель правления компании Bejing Hopewise International Trading Сунь Юнли в ходе круглого стола, который прошел в рамках деловой миссии российских экспортеров сельхозпродукции в Китай, сказал, что в этом году планируется закупить 10 тыс. т свинины из России, в перспективе объем поставок будет увеличен. Также компания рассматривает возможность импорта 1 тыс. т говядины и 5 тыс. т мяса птицы. При этом он отметил, что не все китайские компании обладают полной информацией о производственных мощностях и технологическом уровне России.



Компания Beijing Xinshengbaili Trade готова ежегодно закупать в России от 100 до 200 контейнеров мясной продукции, сообщал центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. «Каждый год мы импортируем около 400 контейнеров с говядиной и свининой, и в настоящее время уже покупаем говядину блэк ангус в России. На территории Китая компания имеет целый ряд каналов продаж — от отгрузок в заведения HoReCa до продажи мяса, котлет и колбас под собственным брендом в торговых сетях — и готова активно углублять сотрудничество с Россией», — отмечала руководитель Beijing Xinshengbaili Trade Пенли Бай.



В сентябре прошлого года Россельхознадзор объявил, что Главное таможенное управление Китая разрешило ввоз свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля за африканской чумой свиней. Поставки в связи с распространением заболевания были запрещены с 2008 года. В конце февраля этого года стало известно, что три российские компании — «Мираторг», «Русагро» и «Великолукский мясокомбинат» - получили разрешение на экспорт своей свиноводческий продукции в Китай. «В текущем году, вероятно, будут проведены эксперименты — будут изучаться логистические механизмы, оплата и прочее. Поэтому если в 2024 году будет отгружено 15-25 тыс. т свинины на китайский рынок, это будет хорошим началом, — говорил тогда Ковалев. — Но мы надеемся достичь уровня 150-200 тыс. т в течение двух-трех лет».



В середине апреля «Мираторг» сообщил о доставке в Китай первой с момента открытия рынка страны для российской продукции партии свинины. Объем партии субпродуктов составил 27 т. Продукция была произведена на мясоперерабатывающем комплексе «Короча» в Белгородской области. В марте контейнер был отправлен со станции «Селятино» по железной дороге до Владивостока, откуда был погружен на судно до порта Нанша.



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