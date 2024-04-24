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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

АФГ «Националь» выходит на рынок говядины

Компания приобрела предприятие «Заречное», которое занимается откормом КРС

| Агроинвестор |

В прошлом году объем экспорта говядины из России составил 41 тыс. тонн
В прошлом году объем экспорта говядины из России составил 41 тыс. тонн

Один из крупнейших российских агрохолдингов — «» - завершил сделку по приобретению производителя говядины «» в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе «». По словам представителей компании, приобретение этого актива позволит увеличить капитализацию производственных и сельскохозяйственных активов. Теперь помимо производства риса, холдинг также станет крупным производителем премиальной мраморной говядины под брендом «Праймбиф» (выпускаемым ГК «»).

Соглашение о сделке было подписано владельцем «» Иваном Юзефовичем и основателем ГК «» Сергеем Ниценко. Сумма сделки не разглашается, но, как отмечают в «», она соответствует рыночным условиям. По оценке источника «Агроинвестора», сумма сделки может составлять более 10 млрд руб.

В последние годы у «Заречного» были сложности производственного характера, поэтому активу требовалось новое ускорение для развития, комментирует исполнительный директор Константин Корнеев. «Полагаю, что новый покупатель устроит «». Теперь там будут проводиться необходимые для предприятия работы, будут решаться вопросы, связанные с выращиванием поголовья, создаваться кормовые программы. Потребуются некие решения, направленные на стабилизацию работы предприятия во всех направлениях», — считает он. 

По словам эксперта, рынок говядины более сложный, чем рынок свинины или птицы. При этом у него есть высокий экспортный потенциал. У «Заречного» уже был опыт поставок продукции в Китай, и новые владельцы наверняка продолжат развитие этого направления, считает Корнеев. «КНР активно покупает нашу говядину, на нее есть спрос. Также у компании есть потенциал на внутреннем рынке, тем более, у «Заречного» есть хороший бренд и определенная узнаваемость в ритейле», — заключает эксперт.

В конце января «Известия» со ссылкой на информацию центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка писали, что в прошлом году объем экспорта говядины из России составил 41 тыс. т. В ближайшей перспективе ожидается увеличение этого показателя не менее, чем на 11%. С 2014 года вывоз российской говядины за рубеж вырос в 16 раз. Более половины всего экспорта направляется в Китай. Данные Россельхознадзора подтверждают: по итогам 2023-го КНР стала основным покупателем отечественной говядины. Так, в прошлом году республика ввезла из России 21,5 тыс. т этого вида мяса. 

Группа компаний «» специализируется на селекции, выращивании и переработке риса, занимая 20% рынка России. Компания располагает земельным банком в размере 200 тыс. га, а также собственными оросительными системами для риса на 50 тыс. га. Она также является крупным производителем фасованных круп под брендами «Националь» и PROSTO. ГК «» специализируется на производстве премиальной говядины. В его состав входит производственный комплекс в Воронежской области площадью около 100 тыс. га, собственные фермы, рассчитанные на одновременное содержание 70 тыс. животных и мясокомбинат с производственной мощностью 40 тыс. т готовой продукции в год. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Заречного» выросла на 21% до 8,4 млрд руб. Чистая прибыль упала на 35% до 2,2 млрд руб.

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