АФГ «Националь» выходит на рынок говядины

В прошлом году объем экспорта говядины из России составил 41 тыс. тонн Pixabay

Один из крупнейших российских агрохолдингов — «АФГ Националь» - завершил сделку по приобретению производителя говядины «Заречное» в Воронежской области, сообщили ТАСС в пресс-службе «АФГ Националь». По словам представителей компании, приобретение этого актива позволит увеличить капитализацию производственных и сельскохозяйственных активов. Теперь помимо производства риса, холдинг также станет крупным производителем премиальной мраморной говядины под брендом «Праймбиф» (выпускаемым ГК «Заречное»).



Соглашение о сделке было подписано владельцем «АФГ Националь» Иваном Юзефовичем и основателем ГК «Заречное» Сергеем Ниценко. Сумма сделки не разглашается, но, как отмечают в «АФГ Националь», она соответствует рыночным условиям. По оценке источника «Агроинвестора», сумма сделки может составлять более 10 млрд руб.



В последние годы у «Заречного» были сложности производственного характера, поэтому активу требовалось новое ускорение для развития, комментирует исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Полагаю, что новый покупатель устроит «Заречное». Теперь там будут проводиться необходимые для предприятия работы, будут решаться вопросы, связанные с выращиванием поголовья, создаваться кормовые программы. Потребуются некие решения, направленные на стабилизацию работы предприятия во всех направлениях», — считает он.



По словам эксперта, рынок говядины более сложный, чем рынок свинины или птицы. При этом у него есть высокий экспортный потенциал. У «Заречного» уже был опыт поставок продукции в Китай, и новые владельцы наверняка продолжат развитие этого направления, считает Корнеев. «КНР активно покупает нашу говядину, на нее есть спрос. Также у компании есть потенциал на внутреннем рынке, тем более, у «Заречного» есть хороший бренд и определенная узнаваемость в ритейле», — заключает эксперт.



В конце января «Известия» со ссылкой на информацию центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка писали, что в прошлом году объем экспорта говядины из России составил 41 тыс. т. В ближайшей перспективе ожидается увеличение этого показателя не менее, чем на 11%. С 2014 года вывоз российской говядины за рубеж вырос в 16 раз. Более половины всего экспорта направляется в Китай. Данные Россельхознадзора подтверждают: по итогам 2023-го КНР стала основным покупателем отечественной говядины. Так, в прошлом году республика ввезла из России 21,5 тыс. т этого вида мяса.



Группа компаний «АФГ Националь» специализируется на селекции, выращивании и переработке риса, занимая 20% рынка России. Компания располагает земельным банком в размере 200 тыс. га, а также собственными оросительными системами для риса на 50 тыс. га. Она также является крупным производителем фасованных круп под брендами «Националь» и PROSTO. ГК «Заречное» специализируется на производстве премиальной говядины. В его состав входит производственный комплекс в Воронежской области площадью около 100 тыс. га, собственные фермы, рассчитанные на одновременное содержание 70 тыс. животных и мясокомбинат с производственной мощностью 40 тыс. т готовой продукции в год. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «Заречного» выросла на 21% до 8,4 млрд руб. Чистая прибыль упала на 35% до 2,2 млрд руб.



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