Недельная инфляция замедлилась до 0,1%

Годовая инфляция может достигнуть максимальных значений во втором квартале из-за эффекта низкой базы М. Стулов

По данным Росстата, инфляция с 26 марта по 1 апреля 2024 года замедлилась до 0,1%, что ниже уровня предыдущей недели (0,11%). С начала апреля потребительские цены выросли на 0,01%, с начала года — на 1,87%. В отчетный период больше всего повысились цены на баранину и сахар-песок (+1%), маргарин подорожал на 0,9%, говядина, пшеничная мука, печенье — на 0,4%. Мороженая рыба, молоко, сметана, сухие молочные смеси для детского питания выросли в цене на 0,2%, творог, сливочное и подсолнечное масла, пшеничный хлеб, рис — на 0,1%.



Одновременно цены на фрукты и овощи снизились на 0,6%. В том числе огурцы подешевели в среднем на 4,8%, белокочанная капуста — на 1,1%, репчатый лук — на 0,4%, томаты — на 0,2%. Также статведомство отметило снижение цен на свинину, яйца, гречку и макаронные изделия на 0,3%.



Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, выразил недовольство результатами борьбы с инфляцией, несмотря на постоянное внимание к этой проблеме со стороны кабинета министров. «Некоторые аспекты всегда остаются под пристальным наблюдением правительства, мы постоянно работаем над ними, но не все достигнутые результаты удовлетворяют нас», — отметил Мишустин. Он подчеркнул, что одним из основных вызовов прошлого года стала именно инфляция. Премьер-министр заверил, что кабмин принимал необходимые меры и тщательно контролировал ситуацию, поскольку от этого зависит уровень реальных доходов россиян. Он подчеркнул, что несмотря на то, что годовая инфляция превышала целевые значения, благодаря сотрудничеству с Банком России удалось замедлить ее до 7,4%.



В середине марта заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган предупреждал о возможном достижении максимальных значений годовой инфляции во втором квартале 2024 года. Он пояснял, что это связано с эффектами базы, так как весной прошлого года месячные показатели были низкими, и поэтому год к году инфляция может быть немного выше текущего уровня. При этом Ганган отмечал, что показатель годовой инфляции в условиях волатильности может быть не слишком информативным. Текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу Центробанка, и, хотя темпы роста цен замедлились после максимума осенью, они все еще превышают целевой уровень.



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