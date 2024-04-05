Индекс продовольственных цен ФАО вырос впервые за семь месяцев

Индекс цен на растительное масло ФАО вырос на 0,8% по сравнению с февралем Е. Разумный

Индекс мировых цен на продовольственные товары (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) в марте увеличился на 1,1%. К росту привело повышение международных котировок растительных масел, молочных продуктов и мяса. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), это первое увеличение Индекса за последние семь месяцев.



Индекс цен на растительное масло ФАО вырос на 0,8% по сравнению с февралем, достигнув годового максимума. Цены на пальмовое масло увеличились из-за снижения выпуска в ведущих странах-производителях и устойчивого спроса в Юго-Восточной Азии. Цены на соевое масло также поднялись из-за высокого спроса в секторе биотоплива, особенно в Бразилии и США.



Индекс цен на молочные продукты продолжает расти шестой месяц подряд, увеличившись в марте на 2,9% по сравнению с февралем, в основном за счет роста цен на сыр и сливочное масло. В марте мировые цены на сыр поднялись из-за стабильного импортного спроса из Азии, увеличения продаж на внутреннем рынке Западной Европы перед весенними праздниками и сезонного снижения производства в Океании. Цены на сливочное масло также стали выше из-за высокого сезонного спроса и некоторого уменьшения запасов в Европе, несмотря на уменьшение спроса из Азии. Однако цены на сухое цельное молоко резко снизились после пяти месяцев роста из-за уменьшения импортного спроса на международных рынках. Цены на сухое обезжиренное молоко также упали из-за сдержанной ситуации на рынках и пониженного спроса по спотовым контрактам.



Цены на мясо прибавили 1,7% по сравнению с февралем. В том числе мировые цены на мясо птицы увеличились из-за стабильного импортного спроса ведущих стран-импортеров, несмотря на высокий уровень предложения. Цены на свинину также поднялись перед католической Пасхой, несмотря на рост запасов. Цены на говядину стали выше из-за увеличения закупок стран-импортеров, в то время как цены на баранину продолжали снижаться из-за избыточного предложения, особенно из Австралии.



В марте третий месяц подряд продолжалось снижение мировых экспортных цен на пшеницу из-за острой конкуренции между Европейским союзом, Россией и США. Отказ Китая от закупок пшеницы и благоприятные прогнозы по урожаю в России и США также оказали давление на стоимость. Цены на сахар в марте тоже снижались, что было вызвано увеличением прогноза производства сахара в Индии в сезоне-2023/24 и активной уборкой урожая сахарного тростника в Таиланде. Большое количество экспортных поставок из Бразилии также снизило мировые цены на сахар.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что на последних торгах на международной товарной бирже индекс цен на молочную продукцию GDT действительно немного подрос. В то же время на протяжении нескольких торгов цены на ключевые товары падали. «В долгосрочной перспективе мы, скорее всего, будем жить в периоде достаточно высоких цен на молочные продукты. Это связано с увеличением потребления на мировом рынке и с тем, что основные страны-экспортеры молочной продукции предпринимают активные действия по ограничению объемов производства, что связано, прежде всего, с “зеленой” повесткой», — рассказал эксперт.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что в марте рынок растительных масел действительно укреплялся. Если говорить о подсолнечном, как об одном из ключевых экспортных продуктов отечественного АПК, то мировые цены на него тоже росли. В начале прошлого месяца его стоимость на базисе FOB Черное море была на уровне $770-780 за тонну, ближе к началу апреля уже фиксировался определенный рост, некоторые сделки заключались по цене $810-830 за тонну, рассказал Лозовой. По его мнению, скачок в основном обусловлен повышением котировок на другие конкурирующие масла, поскольку подсолнечное, находясь все в том же дисконте, пошло вверх вслед за динамикой цен на пальмовое масло. «Дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от ряда факторов: спроса ключевых импортеров российского подсолнечного масла, объемов предложения со стороны Украины, ситуации с фрахтом, динамикой котировок на пальмовое и другие масла и так далее», — считает эксперт.



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