Производители предупредили о росте цен на продукты в начале 2024 года

Торговые сети принимают корректировки стоимости, если для этого есть объективные основания Е. Разумный

Производители и дистрибьюторы сообщили продавцам о повышении с начала следующего года отпускных цен на самые разные товары — от молочных продуктов, кофе, соков, риса до кондитерских изделий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма. Компании объясняют это ростом курсов валют, что влияет на стоимость сырья из других стран, а также повышением цен на внутренние транспортные услуги более чем на треть. В Минсельхозе сказали изданию, что «ситуация находится на особом контроле», добавив, что колебания цен на отдельные продукты, которые не производятся в стране, зависят от курса валют.



В частности, компания «Вимм-Билль-Данн» сообщила о росте цен на молочную продукцию в среднем на 4,9%, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) повысит цены на безалкогольные напитки на 13%, «Нестле» - на кофе и кофейные напитки на 15%, кондитерские изделия — на 8%, сухие завтраки — до 9,5%, «Любятово» повысит цены на печенье — на 6%, Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7-14%. А отпускная цена риса от «Агроимпорта» увеличится на 22%.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, торговые сети — члены АКОРТ регулярно получают подобные уведомления от поставщиков товаров в разных категориях. Каждое из них анализируется и принимается только в том случае, если для корректировки стоимости есть объективные основания. «При этом даже в случае принятия повышения закупочной стоимости она не транслируется одномоментно на полку. Торговые сети максимально смягчают этот процесс для конечного покупателя, ориентируясь на обеспечение ценовой доступности для наиболее востребованных товаров. Кроме того, широкий ассортимент и значительное число промо-акций позволяют сохранить предложения по привлекательным ценам в рамках базовых категорий продукции. При этом и сети, и поставщики, и регулятор прикладывают совместные усилия, чтобы не допустить необоснованного повышения цен», — сказал Караваев «Агроинвестору».



Каждое обращение производителей и поставщиков об изменении цен рассматривается до 30 дней, поясняет «Лента». В этой сети, как и в X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), говорят, что договариваются с партнерами о недопущении повышения цен, а если это невозможно, то растягивают процесс по времени.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов подтверждает, что в данный момент рост цен на сырье, логистику и другие материально-технические ресурсы для производства продовольственных товаров наблюдается по многим категориям. Все это влияет на себестоимость производства продукции. Так, курса валют с начала года увеличился на 29,3% при росте ставки рефинансирования с 8,5% до 15%. Оптовые цены на твердую пшеницу за год прибавили 12,8%, на растительное масло — 13,2%. Биржевые цены на какао поднялись на 78,9% за год. При этом участники союза отмечают постоянный рост тарифов грузовых перевозок и недопоставку машин логистическими компаниями из-за дефицита тягачей и водителей. Так, ставки по самым популярным направлениям повысились минимум на 35% за год.



В то же время машины с товаром стоят в очереди на разгрузку в некоторые распределительные центры торговых сетей зачастую от нескольких дней до недели, что приводит к дополнительной оплате поставщиком простаивающего транспорта и генерации односторонних штрафов за несвоевременную доставку продукции как от этой сети, так и от остальных, сказал Леонов «Агроинвестору». «При этом проблемой является невозможность оперативно согласовать объективные и документально подтвержденные изменения цен с торговыми сетями. Новые цены с минимальной коррекцией сети не принимают, а если поставщик не в состоянии поставлять себе в убыток, то он получает штраф», — сетует он. В итоге производители оказываются в сложном положении: с одной стороны — рост себестоимости, с другой — невозможность провести коррекцию. При этом наценки торговых сетей с начала коронакризиса не снижались ни разу, подчеркнул он.



Леонов также обращает внимание на несопоставимость заработка предприятий пищевой промышленности и аграриев по сравнению с розничной торговлей. «Все это в итоге приводит к взрывному росту цен на полке, как мы сегодня видим на примере с яичной отраслью. Таким образом, единственный выход, — это оперативная коррекция цен вслед за объективными реалиями. Это обеспечит наличие товара на полке и сделает рост минимальным. А когда возможно — позволит снизить цену товара, как сегодня происходит с гречневой крупой. Ведь ни один поставщик не заинтересован в необоснованном росте цены, так как это грозит ему потерей товарооборота», — сказал Леонов.



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