Растительное масло может подорожать из-за введения маркировки

Эксперимент по маркировке бутилированного растительного масла будет проводиться до конца августа М. Стулов

В ходе эксперимента по введению добровольной маркировки бутилированного растительного масла ожидается увеличение издержек производителей на 50-70 коп. за каждый произведенный литр продукции, что приведет к повышению цен для конечных потребителей. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в прямом эфире Telegram-канала «Работаю в поле». «Поскольку маркировка ориентирована на конечного потребителя, то, конечно, это отразится на цене продукции на полке магазина», — подчеркнул он.



Ранее правительство утвердило проведение экспериментов по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В его рамках производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других масел, а также маргарина могут добровольно участвовать в маркировке с помощью системы «Честный знак». Эти действия осуществляются в рамках стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции в России до 2025 года.



Мальцев отметил, что производители фасованной продукции — крупные игроки, заинтересованные в сохранении своей репутации, и считают, что растительное масло в России почти не фальсифицируется. «Это самое дешевое масло. Чем его можно подделать? Только еще более дешевым. Но дешевле подсолнечного масла нет», — пояснил Мальцев. Он также добавил, что производители масел будут соблюдать требования правительства и приложат усилия, чтобы это не привело к излишнему давлению на бизнес.



Оценивая возможные риски серьезного повышения цен на подсолнечное масло, Мальцев подчеркнул, что ситуация, как в случае с куриными яйцами, которые за год подорожали на 61%, не может повториться. Он также отметил, что экспортная пошлина служит буфером защиты внутреннего рынка от роста стоимости подсолнечного масла, которое является социально значимым продуктом. Кроме того, Мальцев добавил, что Россия экспортирует две трети произведенного масла, а объем масла, который расфасовывается и продается в рознице, составляет всего 20% от общего объема производства.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что введение обязательной маркировки для отечественных производителей растительных масел приведет к негативным последствиям как для самих участников рынка, так и для конечных потребителей. «Мы проводили опрос представителей отрасли и выяснилось, что для реализации подобной инициативы подавляющему большинству масложировых компаний будет необходимо проводить переоборудование производственных линий», — рассказал эксперт. По его мнению, маркировка приведет к увеличению себестоимости производства. Расходы на маркировку одной товарной единицы бутилированного подсолнечного масла составят 70 коп. — это почти 1% затрат на выпуск литровой бутылки масла.



С учетом того, что подсолнечное масло потребляют порядка 95% всех домохозяйств, а рентабельность производства данного продукта относительно низкая, повышение отпускных цен на готовую продукцию в дальнейшем будет почти неизбежно, это ощутят на себе рядовые потребители, уверен Лозовой. «Кроме того, технические решения по маркировке должны обеспечивать нулевой процент брака. Данное условие сложно выполнимо, поскольку даже при отсутствии брака при нанесении маркировки она может быть повреждена на этапе транспортировки или на этапе реализации на складе или полке торговых предприятий. В противном случае производитель будет нести дополнительную ответственность за оборот немаркированных товаров», — рассуждает аналитик. Кроме того, заявленная цель маркировки — это борьба с контрафактом, которая, по мнению Лозового, для масложировой отрасли неактуальна, поскольку вся продукция, выпускаемая на отечественных МЭЗах «чистая».



В то же время пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы «Честный знак»), заверила, что введение маркировки масла не приведет к увеличению цен на этот продукт в рознице. В рамках добровольного эксперимента по маркировке масел производителям предоставляются коды и оборудование бесплатно. По данным ЦРПТ, введение маркировки даже сдерживает рост цен на товары за счет борьбы с контрафактом и «серым» бизнесом. В ЦРПТ отметили, что эксперимент по маркировке масел добровольный, и каждый производитель может самостоятельно решить, участвовать в нем или нет.



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