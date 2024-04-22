В 2023 году Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в Китай на 34%

Основные экспортные продукты в КНР — рыба, морепродукты и растительные масла Е. Разумный

В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем продукцией сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличился на 33,9%, достигнув $11,1 млрд, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Исследование связано с начавшейся в понедельник деловой миссией российских компаний-экспортеров в КНР. В прошлом году из России в республику было поставлено 9,4 млн т продукции АПК, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Доля Китая в общем экспорте отечественных агротоваров составила 20,4%. По стоимости вывоз увеличился на 44,1% до $8,8 млрд.



Основными экспортными продуктами, отправленными из России в КНР, в стоимостном выражении были мороженая рыба (18%), рапсовое масло (17%), ракообразные (13,9%), подсолнечное масло (10,5%) и соевые бобы (7,8%). По информации «Агроэкспорта», увеличение вывоза в Китай на 44,1% в основном обусловлено ростом поставок рапсового и подсолнечного масла, в то время как отгрузки мороженой рыбы снизились на 11,2%.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что по итогам прошлого года Россия отправила в КНР свыше 2,45 млн т растительных масел против 1 млн т в 2022-м. В отчетный период отгрузки отечественного подсолнечного масла в Поднебесную выросли примерно в 3,5 раза — до 897 тыс. т. Таким образом, страна стала ведущим покупателем данного продукта у России, потеснив Индию. Продажи соевого масла в данном направлении увеличились на 69%, до 144 тыс. т. Больше было отгружено только в Индию и Алжир — 208 тыс. т и 180 тыс. т соответственно.



По закупкам российского рапсового масла Китай идет с большим отрывом от других стран: за 2023 год в КНР отправлено чуть более 1,4 млн т — в 2,1 раза больше, чем в 2022-м, рассказал Лозовой. Для сравнения: Латвия и Норвегия, которые идут на второй и третей позиции рейтинга, импортировали 76 тыс. т и 16 тыс. т соответственно. «В прошлом году экспортные цены оставались на достаточно низком уровне — это повышало конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Сейчас, когда котировки начали повышаться, расклады немного изменились», — отмечает аналитик. Он отметил, что в I квартале 2024 года темпы продаж замедлились: к примеру, поставки подсолнечного масла в Китай опустились с 294 тыс. т до 215 тыс. т. Наша страна переориентировалась на Индию — в данный регион продажи в январе-марте выросли почти в 4,5 раза. Экспорт рапсового масла в КНР за первые три месяца этого года уменьшился с 339 тыс. т до 267 тыс. т, а вот отгрузки соевого возросли с 22 тыс. т до 26 тыс. т.



Импорт продукции АПК из КНР в Россию в 2023 году увеличился на 21,1%, достигнув 1,2 млн т. Его стоимость возросла на 5,8% до $2,3 млрд. Россия в основном ввозила из Китая табак и его заменители (17,4%), обработанные овощи (5%), непищевые экстракты и природные смолы (4,7%), а также обработанные грибы (4%). Увеличение импорта на 5,8% по стоимости в основном связано с ростом поставок табака и его заменителей (на 26,7%), мандаринов (в 2,1 раза) и сахаристых кондитерских изделий (на 30,3%). Согласно данным «Агроэкспорта», в целом в 2023 году КНР импортировала продукции сельскохозяйственного комплекса на $223,8 млрд по сравнению с $224 млрд в 2022-м и экспортировала на $96,8 млрд против $95,8 млрд соответственно.



По словам научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Дениса Терновского, рост поставок российской продукции АПК закономерен на фоне общего увеличения вывоза аграрных товаров и улучшения логистических возможностей на восточном направлении. Если не учитывать рыбу и морепродукты, основными продуктами российского экспорта в Китай выступают масличные и продукты их переработки. Эксперт ожидает дальнейшего расширения поставок этой продукции за счет увеличения российской базы производства и спроса со стороны Китая.



Ожидания роста экспорта, связанного с началом отгрузок российской свинины, в среднесрочной перспективе могут натолкнутся на возможное сокращение рынка импортной свинины в Китае, продолжает Терновский. Со ссылкой на прогноз ОЭСР-ФАО он отмечает, что в ближайшее десятилетие ожидается снижение ввоза этой продукции в республику более чем на 60%. «То есть виден риск, что отечественным производителям придется конкурировать на падающем рынке. Это в значительной степени касается и импорта в КНР зерна — прогнозы не показывают его заметного роста, поэтому увеличение российских поставок должно осуществляться за счет вытеснения конкурентов», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Бизнес-миссия российских экспортеров продлится до 24 апреля и включает в себя российско-китайский форум «Россия-Китай: взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли продукцией АПК», круглые столы, рабочие встречи и поездки. Также запланировано проведение более 500 закрытых b2b-встреч между российскими и китайскими компаниями. На площади 1,2 тыс. кв. метров будет представлена экспозиция российских продовольственных товаров, где 20 ведущих отечественных компаний продемонстрируют свою продукцию на собственных стендах.



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