В 2023 году рентабельность рыбной отрасли сократилась на 13%

Уменьшение прибыли обусловлено увеличением кредитной нагрузки Е. Разумный

По результатам 2023 года чистая прибыль рыбной отрасли сократилась на 13% и составила 136,1 млрд руб., говорится в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата. Это самый низкий показатель с 2018 года, когда прибыль компаний, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой рыбы, составила 135,2 млрд руб. При расчетах учитывались все предприятия отрасли, включая убыточные.



Снижение прибыли, по мнению ассоциации, обусловлено увеличением кредитной нагрузки в рыболовном секторе с 2018 по 2023 год в семь раз, до 920 млрд руб. Еще один фактор — рост инвестиций. Участие в программе инвестквот потребовало от рыбаков привлечения средств для развития производства и переработки. Объем вложений за последние пять лет увеличился в 3 раза до 110,2 млрд руб. Кроме того, участие в крабовых аукционах в 2019 и 2023 годах обошлось им примерно в 365 млрд руб. Также наблюдается снижение эффективности экспорта. При росте объема поставок в 2023 году на 8,6% в натуральном выражении (до 2,56 млн т), выручка от экспорта уменьшилась на 5% до $5,8 млрд.



Важным фактором является и повышение затрат на выпуск продукции. Цена топлива, занимающего до 30% в себестоимости рыбной продукции, за последние два года возросла почти на 45%. Также увеличились расходы на бункеровку, обслуживание флота в иностранных портах и другие услуги. Тем не менее, рыбаки значительно нарастили налоговые поступления, повысили зарплаты и сдерживали подъем цен, полностью удовлетворяя спрос на внутреннем рынке, отметили в ВАРПЭ.



По словам инвестиционного банкира Ильи Шумова, 2022 и 2023 годы были переходными периодами для рыбной промышленности, как и для всей экономики, так как потребовалось полностью перестраивать закупки и продажи. На этом фоне падение началось уже в 2022-м, тогда все три направления в рыбе — рыболовство, рыбоводство и переработка, сократились на 31,6%. При этом, по его словам, большинство компаний уже почти приспособились к новой реальности, поэтому в 2024 году следует ожидать восстановления рынка.



Между тем, компании отрасли продолжают реализовывать новые проекты. Так, пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что три предприятия в регионе планируют построить рыбоперерабатывающие заводы в рамках второго этапа программы инвестквот. Приказ об их включении в данный этап подписал глава Росрыболовства Илья Шестаков. В списке три предприятия: завод имени Ленина, колхоз «Ударник» и «Камчаттралфлот».



По информации ТАСС, федеральные квоты на инвестиции, известные как «квоты под киль», введенные с 2015 года, уже позволили возвести на Камчатке семь рыбоперерабатывающих заводов. Эти нормы предусматривают выделение 20% квот с каждого судна для поощрения компаний, занимающихся строительством судов на отечественных верфях. Мера направлена на обновление промыслового флота, большая часть которого, по оценкам Росрыболовства, уже устарела.



В феврале ведомство сообщало, что в 2023 году Россия экспортировала 2,2 млн т рыбы, что на 12% больше, чем годом ранее. Основную часть вывоза составляла мороженая рыба — 76%. Рыбное филе и фарш занимали 9%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 6%, а ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 5%. Лидером по поставкам за рубеж рыбы остается минтай. Также на внешние рынки вывозятся сельдь, сардина, крабы и иваси.



Основными странами-покупателями российской рыбной продукции в 2023 году стали Китай — 1,21 млн т (в два раза больше, чем в 2022 году), Южная Корея — 617 тыс. т (на треть меньше), Нидерланды — 138 тыс. т (+4%), Белоруссия — 75,5 тыс. т (-3%), Япония — 33 тыс. т (-43%), Казахстан — 26 тыс. т (+11%), и Нигерия — 18 тыс. т (-64%). В 2023 году российские рыбаки поймали рекордные за последние 30 лет 5,3 млн т рыбы, по сравнению с 4,9 млн т в 2022 году.



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