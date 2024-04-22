разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

В 2023 году рентабельность рыбной отрасли сократилась на 13%

Это самый низкий показатель с 2018 года

| «Агроинвестор» |

Уменьшение прибыли обусловлено увеличением кредитной нагрузки
Уменьшение прибыли обусловлено увеличением кредитной нагрузки

По результатам 2023 года чистая прибыль рыбной отрасли сократилась на 13% и составила 136,1 млрд руб., говорится в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные . Это самый низкий показатель с 2018 года, когда прибыль компаний, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой рыбы, составила 135,2 млрд руб. При расчетах учитывались все предприятия отрасли, включая убыточные.

Снижение прибыли, по мнению ассоциации, обусловлено увеличением кредитной нагрузки в рыболовном секторе с 2018 по 2023 год в семь раз, до 920 млрд руб. Еще один фактор — рост инвестиций. Участие в программе инвестквот потребовало от рыбаков привлечения средств для развития производства и переработки. Объем вложений за последние пять лет увеличился в 3 раза до 110,2 млрд руб. Кроме того, участие в крабовых аукционах в 2019 и 2023 годах обошлось им примерно в 365 млрд руб. Также наблюдается снижение эффективности экспорта. При росте объема поставок в 2023 году на 8,6% в натуральном выражении (до 2,56 млн т), выручка от экспорта уменьшилась на 5% до $5,8 млрд.

Важным фактором является и повышение затрат на выпуск продукции. Цена топлива, занимающего до 30% в себестоимости рыбной продукции, за последние два года возросла почти на 45%. Также увеличились расходы на бункеровку, обслуживание флота в иностранных портах и другие услуги. Тем не менее, рыбаки значительно нарастили налоговые поступления, повысили зарплаты и сдерживали подъем цен, полностью удовлетворяя спрос на внутреннем рынке, отметили в ВАРПЭ.

По словам инвестиционного банкира Ильи Шумова, 2022 и 2023 годы были переходными периодами для рыбной промышленности, как и для всей экономики, так как потребовалось полностью перестраивать закупки и продажи. На этом фоне падение началось уже в 2022-м, тогда все три направления в рыбе — рыболовство, рыбоводство и переработка, сократились на 31,6%. При этом, по его словам, большинство компаний уже почти приспособились к новой реальности, поэтому в 2024 году следует ожидать восстановления рынка.

Между тем, компании отрасли продолжают реализовывать новые проекты. Так, пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что три предприятия в регионе планируют построить рыбоперерабатывающие заводы в рамках второго этапа программы инвестквот. Приказ об их включении в данный этап подписал глава Росрыболовства Илья Шестаков. В списке три предприятия: завод имени Ленина, колхоз «Ударник» и «Камчаттралфлот».

По информации ТАСС, федеральные квоты на инвестиции, известные как «квоты под киль», введенные с 2015 года, уже позволили возвести на Камчатке семь рыбоперерабатывающих заводов. Эти нормы предусматривают выделение 20% квот с каждого судна для поощрения компаний, занимающихся строительством судов на отечественных верфях. Мера направлена на обновление промыслового флота, большая часть которого, по оценкам Росрыболовства, уже устарела.

В феврале ведомство сообщало, что в 2023 году Россия экспортировала 2,2 млн т рыбы, что на 12% больше, чем годом ранее. Основную часть вывоза составляла мороженая рыба — 76%. Рыбное филе и фарш занимали 9%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 6%, а ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 5%. Лидером по поставкам за рубеж рыбы остается минтай. Также на внешние рынки вывозятся сельдь, сардина, крабы и иваси.

Основными странами-покупателями российской рыбной продукции в 2023 году стали Китай — 1,21 млн т (в два раза больше, чем в 2022 году), Южная Корея — 617 тыс. т (на треть меньше), Нидерланды — 138 тыс. т (+4%), Белоруссия — 75,5 тыс. т (-3%), Япония — 33 тыс. т (-43%), Казахстан — 26 тыс. т (+11%), и Нигерия — 18 тыс. т (-64%). В 2023 году российские рыбаки поймали рекордные за последние 30 лет 5,3 млн т рыбы, по сравнению с 4,9 млн т в 2022 году.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране