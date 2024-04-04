Ведомства разработали «дорожную карту» по увеличению потребления рыбы

Минсельхоз будет субсидировать железнодорожные перевозки горбуши и сардины иваси с Дальнего Востока Pixabay

Минсельхоз и Росрыболовство разработали «дорожную карту» по увеличению потребления рыбы. В том числе она предполагает создание в этом году специальной автономной некоммерческой организации (АНО). Установочное заседание АНО под председательством главы Росрыболовства Ильи Шестакова состоится в ближайшее время, будут определены цели и задачи этой организации, сообщила пресс-служба ведомства.



«Надеемся, что представители отрасли будут активно включаться в работу новой АНО, а также в программы продвижения рыбной продукции», — отметил на заседании годовой коллегии Росрыболовства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По словам Шестакова, участие рыбацкого сообщества будет необходимо. «Надеемся, что все крупные компании заинтересованы в продвижении своей продукции на отечественные рынки, поэтому эту работу предстоит делать совместно», — сказал Шестаков.



В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству при участии заинтересованных органов исполнительной власти регионов, а также отраслевых объединений утвердить план мероприятий («дорожную карту») по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию. Согласно материалам коллегии, на которые ссылается «Финмаркет», в 2023 году потребление рыбы и морепродуктов составило в среднем 22 кг на человека при обоснованной медицинской норме в 28 кг.



В ходе коллегии Росрыболовства Патрушев сообщил, что для повышения внутреннего потребления рыбы и более равномерного насыщения рынка Минсельхоз продолжит субсидировать железнодорожные перевозки минтая с Дальнего Востока, а также дополнительно включит в этот механизм горбушу и сардину иваси, пишет ТАСС.



В августе 2023 года в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться организацией работы по подготовке комплекса мер для стимулирования внутреннего потребления рыбной продукции. Шестаков тогда предлагал ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, чтобы сделать ее более доступной для потребителей. Горбуша — это недорогой и самый массовый вид тихоокеанских лососевых, продукция из нее ориентирована на внутренний рынок и востребована у потребителя, обращал внимание он.



В январе этого года глава Росрыболовства в ходе совещания Путина с членами правительства отмечал, что расширение субсидирования перевозок на лососевые и на сардину иваси прорабатывается с Минфином. «Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования», — говорил Шестаков, уточняя, что требуется дополнительно около 1 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что на субсидирование перевозок рыбы в этом году предусмотрено 6,3 млрд руб. и обещал совместно с Минсельхозом найти источники финансирования для расширения субсидирования.



Основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас отечественные рыбаки не заинтересованы в продаже дикого лосося на внутренний рынок. Эту рыбу с удовольствием покупают Япония и Китай, которые находятся рядом с местами вылова. «Туда продавать удобнее, чем “тащить” через всю Россию, создавать склады, морозилки, логистические цепочки», — пояснял он. Для того, чтобы ситуация изменилась, отрасли нужны какие-то преференции, квоты, гранты, считает Миронов.



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