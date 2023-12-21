Импорт рыбной продукции в этом году составит $2,5 млрд

Экспорт рыбной продукции превысит $5 млрд Е. Егоров

В этом году импорт рыбной продукции восстанавливается после падения в 2022-м, когда он снизился с 600 тыс. т до 340 тыс. т из-за ограничений США и ЕС, а также падения курса рубля. По оценкам Рыбного союза, в 2023-м объем ввоза составит около 550 тыс. т, или $2,5 млрд (на уровне 2022 года). «Это, безусловно, на наш взгляд, является позитивным фактором, поскольку, несмотря на периодически возникающие предложения об ограничении импорта якобы для поддержки российского рыбака, переработчиков, <...> импорт крайне важен в обеспечении российского потребителя», — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга по итогам года.



Свою позицию он объясняет тем, что сейчас на несколько видов рыбы — минтай, лососевые, сельдь, тресковые — приходится 72% от всего российского вылова. Вряд ли привыкший к широкому ассортименту потребитель будет удовлетворен таким выбором, добавляет Панин. Поэтому импорт, во-первых, важен для сохранения широкого предложения. Во-вторых, он существенно влияет на ценообразование российской рыбы, делая ее доступнее для потребителя и континентальной переработки.



«Если говорить о мерах по повышению экономической доступности, то мы считаем необходимым обсуждение вопроса об отказе от импортных таможенных пошлин. Выносим это предложение на рассмотрение Комиссии по таможенно-тарифному регулированию», — сообщил в ходе брифинга Панин. По его мнению, эта мера могла бы способствовать росту производства востребованных у населения продуктов, а также снижению их цены для конечного потребителя, что способствует замедлению темпов потребительской инфляции. В качестве продуктов, которые следует вывести из-под действия пошлины, союз предлагает атлантическую сельдь, скумбрию и мойву.



В топ-5 по объему ввоза за январь-ноябрь 2023 года вошли скумбрия — плюс 146% в натуральном выражении (до 45 тыс. т) и 164% в стоимостном (до $85 млн). Следом идут креветки ваннамей — плюс 42% (40 тыс. т) и 23% ($250 млн). Замыкает тройку семга — рост на 37% (35 тыс. т) и 31% ($270 млн) соответственно. На четвертом месте гигантский кальмар — плюс 79% (до 25 тыс. т) и 84% ($55 млн). Импорт аргентинской креветки вырос на 97% (25 тыс. т) и на 78% ($135 млн).

В январе-ноябре этого года экспорт рыбной продукции достиг 2,1 млн т на $5,2 млрд, что в физическом выражении на 30% выше, чем в 2022-м. В деньгах прирост составил 1%. «В экспорте ситуация обратная: из-за санкционных ограничений, вводимых в первую очередь США, под их давлением ЕС принял решение о введении 13,7% пошлины на всю продукцию, производимую из российского сырья, в том числе для китайских предприятий», — объяснил Панин. Вследствие этого КНР, используя санкции, снижает цену предложения для российских рыбодобытчиков, импортеры которых и так не диверсифицированы.



За 11 месяцев этого года в топ-5 экспортируемых видов рыбы вошли замороженный минтай — плюс 18% в весе до 860 тыс. т или 8% в стоимости до $850 млн. Отгрузки сельди выросли на 13% (до 290 тыс. т), но их стоимость снизилась на 6% до $160 млн, сардин — плюс 79% до 270 тыс. т и 118% до $140 млн. На четвертом месте по экспорту филе минтая, однако фиксируется снижение поставок на 29% в весе (до 105 тыс. т) и на 40% в стоимости ($270 млн). Экспорт атлантической трески уменьшился на 14% (105 тыс. т) и на 12% ($340 млн).

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