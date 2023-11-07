В 2023 году производство рыбной продукции из минтая может вырасти на 20%

Доля импорта переработанного минтая резко сократилась в прошлом году на фоне роста мощностей по переработке в России М. Стулов

Производство рыбной продукции из минтая в 2023 году может достигнуть почти 1,1 млн т, что на 20% выше уровня прошлого года, сообщил ТАСС сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Он отметил, что от общего объема выпуска примерно 900 тыс. т составит мороженый минтай, 100-110 тыс. т придется на филе, 20 тыс. т — на фарш и около 50-55 тыс. т — на сурими.



Согласно данным ассоциации, за 10 месяцев 2023 года в России производство мороженого минтая без головы увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом, также значительно возрос объем производства неразделанного минтая — на 53%. Однако выпуск филе минтая сократился на 19% из-за слабой конъюнктуры на экспортных рынках и перепроизводства, объемы фарша уменьшились на 35%. В то же время продолжается рост производства сурими, которое увеличилось в три раза.



Объем добычи минтая за январь-октябрь этого года по всем районам промысла российских рыбаков превысил 1,8 млн т, сообщил Булгак. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Так, освоение бассейнового общего допустимого улова (ОДУ) составляет 88%, результат прошлого года — 81,6%. С учетом текущей динамики и остатка неосвоенного ОДУ он прогнозирует, что годовой вылов минтая окажется на уровне 1,92-1,95 млн т — это чуть больше уровня прошлого года.



Минтай остается основным промысловым объектом России — его доля в национальном вылове составляет около 35%, напоминает Булгак. В России, несмотря на общее снижение потребления рыбы за последние 10 лет, потребление минтая выросло в 1,5 раза. Ассоциация также запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на российском рынке, с целью увеличить потребление минтаевой продукции в стране до 350 тыс. т за три года.



Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк прокомментировал «Агроинвестору», что долгие годы в России была проблема с глубокой переработкой минтая. Большая его часть экспортировалась, в частности, в Китай. Там российский минтай перерабатывался, а затем его небольшая доля снова возвращалась на отечественный рынок в виде импорта. По словам эксперта, в прошлом году доля импорта переработанного минтая резко сократилась на фоне роста мощностей по переработке в России. Кроме того, в последние годы проводилось много рекламных кампаний, что привело к повышению потребления этой рыбы.



По данным Росстата, в целом производство рыбного свежего или охлажденного филе в сентябре 2023 года снизилось на 8,6% по отношению к сентябрю 2022 года. За девять месяцев выпуск филе рыбы сократился на 3,5% по сравнению с январем-сентябрем 2022-го. Мороженое рыбное филе показало рост на 1,3% в сентябре, но за январь-сентябрь его выпуск снизился на 15,8% В то же время увеличилось производство всей мороженой рыбы — в сентябре на 8,3%, за девять месяцев — на 14,2%.



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