В 2023 году объем добычи водных природных ресурсов превысит 5 млн тонн

Сейчас объем добычи рыбы превышает 4 млн тонн flickr.com

Общий объем добычи водных природных ресурсов (ВПР) в текущем году превысит 5 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме. В прошлом году в России было выловлено 4,9 млн т ВПР. К настоящему моменту объем добычи в стране превысил 4 млн т, включая 600 тыс. т лососевых видов рыбы, привел данные Патрушев.



Предполагается, что объем производства продукции аквакультуры в этом году составит 400 тыс. т, что превысит показатели прошлого года (380 тыс. т). В рамках реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года 25 рыбоперерабатывающих предприятий уже модернизировали свой флот новыми судами. К концу 2025 года флот Дальнего Востока должен увеличиться на 40%, Севера — на 40%.



Важным фактором является экспорт рыбной продукции, она поставляется в 80 стран. В 2022 году объемы вывоза составили 2,2 млн т, превысив показатели 2021 года на 4%. При этом импорт снизился на четверть. В целом, российский рыбохозяйственный комплекс продолжает развиваться и оставаться важным игроком на мировом рынке. «Россия была, остается и будет надежным торговым партнером. Мы готовы и далее развивать взаимовыгодный диалог. Видим большой потенциал сотрудничества с дружественными странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, со странами Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока», — отметил Патрушев (цитата по сайту Минсельхоза).



Однако наблюдается снижение потребления рыбной продукции на внутреннем рынке России, особенно среди молодежи. Это может быть вызвано различными факторами, такими как изменение потребительских предпочтений или экономические условия. Вместе с тем, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на форуме сказал, что на российском рынке достаточно рыбной продукции для обеспечения граждан в соответствии с рекомендованной нормой потребления. «По сравнению с рядом стран мы выглядим достаточно неплохо — по сравнению с тем же Евросоюзом, но не дотягиваем до тех норм, которые были еще в Советском Союзе — 22-24 кг», — приводит его слова ТАСС. Соколов добавил, что Россия способна обеспечить внутренний спрос.



Заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева в кулуарах рыбопромышленного форума сообщила ТАСС, что проект «Русская рыба» привел к значительному росту продаж рыбы и рыбной продукции в российских торговых сетях. По ее словам, в рамках запуска пилотного проекта были зафиксированы впечатляющие результаты, такие как увеличение продаж сельди Vici на 156% в «Пятерочке» и четырехкратное увеличение продаж пресервов в «Окей».



Проект «Русская рыба» был создан Минпромторгом, Роскачеством, Минсельхозом и Рыбным союзом с целью популяризации отечественной рыбной продукции. Полный масштабный запуск проекта планируется на 2024 год. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, а Роскачество предложило повышать осведомленность населения о пользе рыбы, проводить долгосрочные маркетинговые кампании и популяризировать недооцененные виды рыбы.



Между тем, стало известно, что летом 2024 года в китайской провинции Хуньчунь будет открыт парк по изготовлению полуфабрикатов из российских морепродуктов. Генеральный директор Tieyue Yiheng (Dalian) Development Co., Ltd. Ли Найбин сообщила ТАСС, что это позволит увеличить востребованность российских морепродуктов на китайском рынке на 60%. Парк будет расположен на границе с Россией и откроется в июле следующего года. Он предназначен для хранения и переработки российских морепродуктов в полуфабрикаты, которые будут продаваться на китайском рынке. Примерный объем поставляемых крабов составит 500 т, рыбы — 30 тыс. т. В дальнейшем планируется разработка новых продуктов из российской рыбы, таких как вкусовые добавки или филе.

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