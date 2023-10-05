Владимир Путин поручил стимулировать потребление рыбы среди детей и подростков

В прошлом году среднее потребление рыбы составило 22,6 кг на человека Freepik.com

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года. Он также призвал предусмотреть меры по стимулированию потребления рыбной продукции детьми и подростками, включая организацию питания обучающихся по образовательным программам дошкольного и общего образования. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, по итогам совещания президента с членами правительства.



Для достижения этой цели президент поручил предусмотреть меры по увеличению доступности рыбной продукции для конечного потребителя, включая снижение затрат при ее транспортировке, а также по стимулированию глубокой переработки водных биологических ресурсов. Он также отметил необходимость развития портовой и логистической инфраструктуры, с особым вниманием к расширению использования Северного морского пути, а также популяризации потребления рыбной продукции через социальную рекламу.



В августе Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в России, отмечая, что в прошлом году оно составило 22,6 кг на человека, тогда как рекомендация Минздрава — 28 кг. В пресс-службе Роскачества сказали «Агроинвестору», что увеличить потребление рыбы можно несколькими способами: путем повышения осведомленности населения о пользе рыбы, критериях ее качества и потребительских свойствах недооцененных видов (например, минтая); долгосрочными совместными маркетинговыми и коммуникационными кампаниями; популяризацией недооцененных видов рыбы, продвижением рыбы, которая имеет перспективы увеличения вылова.



При этом необходимо, чтобы в сетях был продукт, соответствующий потребительским требованиям и покупательной способности граждан, подчеркнули в Роскачестве. Ранее Минпромторг совместно с Роскачеством, Минсельхозом и Рыбным союзом создал проект «Русская рыба». Основная идея проекта — популяризация отечественной рыбной продукции. Впервые проект «Русская рыба» был реализован в рамках Всероссийской недели селедки в Калининграде, которая проводится уже шесть лет подряд. Следующим масштабным мероприятием проекта стала «Всероссийская рыбная неделя». Промоакции в рамках проектов проходили в разных городах и регионах России.



Полномасштабный запуск проекта запланирован на 2024 год, в том числе предстоит выработать Стратегию реализации и дорожную карту, уточнили в Роскачестве. «Уже сейчас Роскачеством проводятся акции по просвещению потребителей, расширен перечень категорий исследования наиболее популярной у потребителя рыбной продукции, обозначены и реализованы несколько крупных пилотных проектов по продвижению, — рассказали в пресс-службе организации. — Были скоординированы уже проводимые региональные фестивали, например, фестиваль селедки в Калининграде, инициирован фестиваль минтая во Владивостоке. Данные мероприятия были выведены на федеральный масштаб и стали всероссийскими акциями, которые были поддержаны сетями».



По итогам пилотного запуска проекта зафиксированы хорошие результаты по данным сетей по динамике продаж. Например, в «Пятерочке» наблюдается увеличение продаж сельди до 156%, в сети «Окей» зафиксировано увеличение продаж пресервов в четыре раза. «При скоординированных активных и четких действиях участников рынка и органов власти, реализация проекта "Русская рыба", несомненно, привнесет значимый эффект в экономику страны и поспособствует повышению уровня потребления рыбы, а значит — окажет благотворное влияние на здоровье граждан», — уверены в Роскачестве.



В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков предлагал ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, чтобы сделать этот вид рыбы более доступным для потребителей. Он отмечал, что уже существует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но она пока применяется только к минтаю. По словам Шестакова, благодаря этой программе объем перевозки минтая в центральную часть России увеличился в два раза за год. Он предлагал расширить эту меру и на горбушу, так как это недорогой и самый популярный вид тихоокеанских лососевых рыб. Продукция из горбуши ориентирована на внутренний рынок и пользуется спросом у потребителей. Правда, позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщал, что ведомство не планирует расширять субсидирование перевозок рыбы.



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