Прибыль рыбной отрасли продолжит снижаться

Прошедшие три года стали одним из самых сложных этапов развития отечественного рыбохозяйственного комплекса с начала 1990-х годов flickr.com

По итогам 2022 года прогнозируется замедление темпов роста выручки и падение прибыли рыбной отрасли. Об этом в ходе выступления на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сказал ее президент Герман Зверев. По его мнению, в 2023 году прибыль отрасли продолжит снижаться и не будет превышать 150 млрд руб.



По прогнозам ВАРПЭ, которые приводятся в Telegram-канале ассоциации, годовой оборот рыбной отрасли в целом по итогам минувшего года составил около 919,23 млрд руб., что означает снижение темпов увеличения выручки в 1,5 раза. Совокупная прибыль рыбохозяйственной отрасли по итогам 2022 года составила около 194,5 млрд руб. и снизилась на 16% по сравнению с 2021 годом. Зверев отметил, что на показатели прибыли существенно повлияют не только макроэкономические параметры, но и индексация ставок сбора за водные биологические ресурсы.



По мнению Зверева, прошедшие три года стали одним из самых сложных этапов развития отечественного рыбохозяйственного комплекса с начала 1990-х годов. «Быстрые изменения базовых экономических координат, «схлопывание» налаженных рынков сбыта, кардинальное изменение правовых норм отраслевого законодательства — эти и другие факторы существенно повлияли на финансово-экономическое состояние в отрасли», — рассказал он.



Пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга сообщала, что к концу января 2023 года российские рыбаки добыли 365 тыс. т водных биоресурсов — на 8,1% или на 27,2 тыс. т больше уровня предыдущего года. В январе ведомство сообщало, что, по предварительным данным, за прошедший год российские рыбаки выловили 4,88 млн т водных биоресурсов. В 2021 году вылов рыбы в России составлял 5,05 млн т.



Национальное рейтинговое агентство (НРА) в своем исследовании ранее сообщало, что в ближайшие годы потребление рыбной продукции в России может сократиться в среднем на 5-7% на душу населения. Аналитики считают, что этому будут способствовать сложности в экономике: в 2022 году цены на замороженную белую рыбу росли сопоставимо с инфляцией, цена на красную рыбу увеличилась на четверть. Также аналитики ожидают перераспределения в структуре рыбной корзины потребителя — доля лосося по итогам 2022 года может уменьшиться из-за высокой цены.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

