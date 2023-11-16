На Дальнем Востоке оптовые цены на икру снизились на 25%

Цены на красную икру после Нового года должны снизиться и в рознице flickr.com

На Дальнем Востоке снижаются оптовые цены на красную икру, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Так, в ноябре килограмм икры горбуши подешевел в среднем на 25% год к году до 3,5 тыс. руб. Икру кеты оптовики предлагают по 3,5 тыс. руб. за 1 кг, что на 12% меньше, чем в ноябре прошлого года. Основная причина снижения цен — рост производства на фоне увеличения вылова лососевых, сказал РБК президент ВАРПЭ Герман Зверев.



По его словам, в этом году на фоне удачной лососевой путины заметно увеличился объем выпуска красной икры: за три квартала произведено 21,1 тыс. т, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. т). Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. т. Больше было только в 2018 году — 678 тыс. т. Это и привело к снижению цен сначала на саму красную рыбу, а затем и на икру.



В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал снижение цен на горбушу и красную икру. «С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы, как минимум, горбуша снизилась в цене, они есть. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза <...>. У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — говорил Шестаков (цитата по РИА «Новости»).



Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка также фиксировала снижение оптовых цен на икру лососевых, говорит исполнительный директор объединения Александр Фомин. По его словам, оно началось в сентябре из-за роста вылова и, соответственно, производства, которое увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом (примерно до 27 тыс. т). Однако на данный момент цены на икру горбуши увеличиваются — с 2,8-3 тыс. руб. до примерно 3,8 тыс. руб./кг, сравнивает Фомин.



По словам эксперта, ситуация с розничными ценами на икру не такая однозначная, как с оптовыми — снижение есть, но оно не носит массовый характер. «Я думаю, что в преддверии Нового года розничные продавцы будут стараться удержать цену. Но, учитывая то, что икры много, после Нового года цена должна пойти вниз, а иначе ее просто не продадут <...>. Ближе к концу весны, перед “новым урожаем”, цена должна сильно снизиться», — прокомментировал «Агроинвестору» Фомин. По его словам, в целом спрос на икру лососевых в России стабильный — порядка 15-17 тыс. т в год, но и большие объемы, скорее всего, могут быть реализованы, если розничная цена уменьшится.



«Действительно, осенью, когда лососевая икра после успешной путины начала массово поступать на рынок, оптовые цены на нее начали снижаться, — подтверждает председатель Рыбного союза Александр Панин. — Динамика от региона к региону различается. Наибольшее снижение наблюдается на Дальнем Востоке — примерно на 20%, где сосредоточен вылов тихоокеанских лососей. В Центральной России понижательный тренд тоже заметен: икры много». В рознице в последний месяц цены также начали снижаться, проводятся акции. Динамика в зависимости от торговой точки и качества продукции различается, но в среднем икра уже подешевела на 10-15%, сказал Панин «Агроинвестору».



При этом он обращает внимание, что на предновогодние месяцы приходится 40-50% от годового объема продаж икры. Обычно в этот период цены на икру поднимаются, но в сезоны «рыбных» путин (раз в два года, когда вылов рыбы резко растет), темпы роста заметно ниже. «В целом мы наблюдаем рост спроса на лососевую икру в этом году на 10-15% к 2022-му», — добавил Панин.



В то же время, по данным ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6 тыс. руб./кг. До этого лососевая икра в рознице, согласно данным Росстата, непрерывно дорожала с августа 2022 года, но в конце лета служба начала фиксировать снижение. Так, к октябрю розничные цены приблизились к уровню прошлого года, но все еще оставались на 7% выше (6 тыс. руб./кг против 5,66 тыс. руб./кг).



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