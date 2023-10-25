Блогер и бизнесмен построят в Мурманской области ферму по выращиванию лосося за 7 млрд рублей

Компания получила в аренду 101 гектар на северном побережье Кольского полуострова Pixabay

Популярная петербургская блогер-миллионник Victoria Portfolio (настоящее имя — Виктория Быкова) и бизнесмен Юрий Грудин планируют инвестировать 7 млрд руб. собственных и заемных средств в создание фермы по выращиванию лосося рядом с поселком Териберка в Мурманской области, пишет РБК. Проект реализует компания «Органический рост», которая в равных долях принадлежит Быковой и владельцу девелоперской компании Formula City, развивающей апарт-отели Well, Юрию Грудину.



Муж Виктории Максим Быков ранее возглавлял одно из крупнейших рыбных хозяйств Ленинградской области — «Рыбстандарт». Сейчас он является руководителем и совладельцем нескольких компаний в Карелии: ООО «Тулема» (база отдыха), ООО «Крошнозеро» (общепит), ООО «ТРК плюс» и «Карелинвестгрупп» (аренда имущества). Издание «Новый проспект» пишет, что «Органический рост» уже получил в аренду 101 га на северном побережье Кольского полуострова рядом с поселком Териберка. Ведется проектирование фермы мощностью 20 тыс. т лосося в год. Строительные работы стартуют в начале 2024 года.



Участники рынка называют заявленный «Органическим ростом» объем производства рыбы амбициозным. В Карелии, которая считается одним из передовых регионов по выращиванию товарной рыбы, в 2022 году было произведено 36,6 тыс. т аквакультуры. «У сегмента аквакультуры сейчас действительно неплохие перспективы для развития. Рынок еще не насыщен после того, как Норвегия и ряд других стран перестали поставлять рыбу в Россию», — сказал РБК управляющий партнер Agro & Food Сommunications Илья Березнюк.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что инвестиции в рыбоводство, и в частности в производство лосося, — сложная тема. По ее словам, состояние рыбоводства в этом сегменте тяжелое — если в 2017 году в России было произведено 1,46 тыс. т лососевых (кроме дальневосточного), то в последующий период началось падение. При этом потребительские цены на лосось с 2021 года выросли на 31% и в сентябре этого года достигли в среднем 1,1 тыс. руб./кг. «Это главное препятствие на пути рыбозаводчиков. Так как перелома сложившейся тенденции (рост цены на лососевую рыбу при снижении покупательской способности населения) пока не видно, очевидно, что рынок будет сжиматься и дальше. Поэтому инвестиции в лососевую ферму на данном этапе развития профильного рынка можно рассматривать как долговременные, с прицелом на достаточно отдаленное будущее», — считает Корягина.



По данным Rusprofile, компания «Органический рост» зарегистрирована в мае 2020 года в Приозерском районе Ленинградской области. Уставной капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности предприятия — пресноводное рыбоводство, также «Органический рост» может заниматься переработкой и консервированием рыбы, морским рыбоводством, продажей пищевых продуктов. На сайте компании основателями указаны Юрий Грудин и Максим Быков.



«Органический рост» владеет производственными мощностями для выращивания лососевых пород рыбы в Ленинградской области и на побережье Черного моря. По собственным данным компании, 80% ее производства расположено в Северо-Западном федеральном округе, еще 20% — на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Сейчас «Органический рост» при поддержке правительства Ленинградской области расширяет свои производственные мощности и создает крупную рыбоводческую ферму в акватории Ладожского озера в Черемухинском заливе. Мощность этого проекта по разведению ценных лососевых рыб — 7,5 тыс. т рыбы в год, что составляет более 40% от текущих объемов производства форели в регионе (в 2022 году в Ленинградской области было выращено 12,6 тыс. т).



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