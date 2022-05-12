разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

Компания «Русский лосось» сменила владельца

Она вернулась к бывшему собственнику холдинга «Балтийский берег»

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

«Русский лосось» управляет четырьмя рыбоводными хозяйствами в Мурманской области
«Русский лосось»
«Русский лосось» управляет четырьмя рыбоводными хозяйствами в Мурманской области
«Русский лосось»

Бывший владелец обанкротившегося холдинга «Балтийский берег» Михаил Бобров стал собственником предприятия ООО «Русский лосось»: в конце апреля 100% компании перешли в собственность подконтрольного ему ООО «Биоресурс», причем с обременением доли в уставном капитале, следует из данных ЕГРЮЛ. Залогодержателем является ПАО «Сбербанк».

Партнер «НЭО Центра» Игорь Мытник сказал «Коммерсанту», что долговая нагрузка «Русского лосося» составляет около 6 млрд руб. По его мнению, стороны могли договориться о рассрочке платежа. Вероятная стоимость компании с учетом долга может составить до 4 млрд руб.

В 2016 году Бобров и его партнеры потеряли «Русский лосось» в связи с банкротством «Балтийского берега». Тогда предприятие было признано несостоятельным. Частично его финансовые проблемы были связаны с эпидемией рыбных инфекций на мурманских рыбоводных фермах, принесшей убытки в 1,5 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ». Также проблемой стало повышение стоимости валютных кредитов. В итоге компания «Русский лосось» вместе с хозяйственным комплексом в Мурманской области отошла в собственность Сбербанка. Три года спустя компания смогла возобновить производство.

«Русский лосось» управляет четырьмя рыбоводными хозяйствами в Мурманской области, проектные мощности позволяют ему выращивать 30 тыс. т лосося в год. В условиях санкций у российских производителей лосося появляются возможности по замещению импорта, доля которого составляет 80%. Однако производители зависят от поставок норвежского посадочного материала, который может попасть под санкции, также возможны перебои с поставками импортных кормов и оборудования, что создает определенные риски для бизнеса.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса