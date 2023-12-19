Рентабельность переработки рыбы в этом году будет ниже 15%

Сильное снижение рентабельности негативно сказывается на инвестиционной привлекательности бизнеса «Вывенское»

В 2022 году рентабельность переработчиков рыбы, по данным Росстата, составляла 15% (в 2020-м — 25%), и в этом году она окажется еще ниже, прогнозирует Рыбный союз. Председатель отраслевого объединения Александр Панин обращает внимание, что реальный показатель еще ниже официальной статистики. Для сравнения, средняя рентабельность в АПК составляет 19%, в добыче рыбы — 36%. При этом на континентальных переработчиков не распространяется программа льготного кредитования, но союз ведет работу в этом направлении, уточнил Панин в ходе брифинга объединения по итогам года.



По его словам, причина снижения рентабельности кроется в сложностях, которые начались в отрасли еще во время пандемии COVID-19. Далее — санкции, снижение курса рубля, а также рост ключевой ставки ЦБ при отсутствии льготного кредитования. В итоге расходы отрасли увеличились, и переработчики вынуждены брать на себя часть ответственности и демпфировать скачки ценообразования. По словам Панина, сильное снижение рентабельности негативно сказывается на инвестиционной привлекательности бизнеса, из-за чего отрасль слабо консолидирована.



Все сложности происходят еще и на фоне снижения потребления рыбы в стране. Так, с 2014 года падение составило 30%: с 27 кг до 19 кг на человека в год (по данным Росстата, в сырье). «Последние три года происходит, скорее, стагнация, а не падение <...>. Тем не менее, ничего хорошего в этом нет. Минздрав установил рациональную норму потребления в 28 кг на душу населения в год. Получается, что мы не выполняем эти нормы как минимум на 30%», — рассказал Панин в ходе брифинга.



Отраслевое сообщество совместно с госструктурами стало уделять больше внимания вопросу популяризации рыбы и роста ее потребления. Среди них работа с ассортиментом и цепочками поставок, запуск программ продвижения, что уже приносит результаты. Так, по данным исследовательской компании NTech, продажи морепродуктов в физическом выражении в третьем квартале выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это тоже не может не радовать <...>. В целом, такая позитивная динамика позволяет надеяться на то, что следующий год даст нам прирост подушевого потребления, и мы перескочим за планку 20 кг», — сказал Панин.



По его словам, сложность еще и в том, что Росстат пользуется тремя источниками данных, а Федеральное агентство по рыболовству и Минсельхоз отталкиваются от исследований домохозяйств, которые дают показатель потребления в 22 кг на человека в год. Таким образом ведомства не видят серьезных проблем с потреблением рыбы в России. В связи с этим одна из ключевых задач Рыбного союза на следующий год, кроме роста потребления, — убедить чиновников перейти в единую систему координат.



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