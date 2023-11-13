Рыбопромышленники предупредили о подорожании рыбы из-за повышения налога на вывоз топлива

Рыболовецкие суда заправляются на ходу, что особенно важно во время сезонных миграций рыбы на нерест Pixabay

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от вывозной пошлины, пишет РИА «Новости». Постановлением правительства от 5 октября был увеличен налог на вывоз топлива из России с 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. за тонну. Тариф был повышен для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами, но это также негативно отразилось на рыболовном промысле и может повлечь увеличение стоимости рыбы, включая социально значимые виды.



В ассоциации пояснили, что суда заправляются на ходу, что особенно важно во время сезонных миграций рыбы на нерест. Во время охотоморской минтаевой путины в январе — апреле добывают около 1 млн т рыбы, и топливо подвозят прямо к месту вылова. В основном промышляют в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России, но они не относятся к таможенной территории страны, поэтому подвозимое для дозаправки топливо будет облагаться пошлиной. В результате морская заправка (бункеровка) подорожала на 50 тыс. руб. за тонну и стала невыгодной для рыболовов. По оценке ВАРПЭ, введение новой пошлины приведет к увеличению доли топлива в себестоимости рыбы с 30% до 44%, а общие расходы возрастут на 26%. Это сильнее всего отразится на социально значимых и менее прибыльных видах рыбы, таких как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.



В пресс-службе Росрыболовства сказали «Агроинвестору», что осведомлены о ситуации, сложившейся после введения повышающего коэффициента на вывоз за пределы таможенной территории России судового топлива. «Вопрос об исключении повышающего коэффициента на вывоз судового топлива за пределы таможенной зоны России требует дополнительного детального изучения и принятия решения, которое позволит нивелировать негативное влияние на промысловые компании и при этом обеспечить сохранение необходимого уровня эффективности ранее принятых мер, направленных на снижение вывоза нефтепродуктов с таможенной территории России», — отметили в ведомстве.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что с 6 по 12 ноября на Дальнем Востоке оптовые цены на треску и лососевые снижались ввиду роста предложения. Так, стоимость трески в опте составила 235 руб./кг, стоимость нерки — 530 руб./кг, кеты — 350 руб./кг, горбуши — 145 руб./кг. При этом активный спрос обеспечивал сохранение положительной динамики цен на тихоокеанскую сельдь и минтай: 76 руб./кг и 105 руб./кг соответственно. В Северо-Западном регионе в аналогичный период отмечалось удешевление пикши, что обусловлено ослаблением спроса. Так, килограмм пикши в опте стоил в среднем 167 руб. Розничные цены на мороженую неразделанную рыбу в целом растут, говорит Леонов. В период с 31 октября по 7 ноября средний уровень потребительских цен составил 222,4 руб./кг, что на 0,6% выше, чем неделей ранее и на 6,8% больше, чем в начале года.



Доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская говорит, что хотя доля рыбы в потребительской корзине составляет всего 2,3%, более 70% россиян считают этот продукт важной частью здорового питания и увеличивают ее потребление. По ее мнению, проблему можно решить путем отмены постановления о пошлине на топливо или признания российской эксклюзивной экономической зоны зоной без пошлин для отечественных судов. В противном случае российскому рыболовецкому флоту придется использовать иностранное топливо.



В начале октября президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак говорил РБК, что на долю топлива приходится около 30% себестоимости минтая — самого массового вида добываемой Россией рыбы. «Основная доля минтая добывается как раз за пределами исключительной экономзоны России, удорожание топлива болезненно скажется на финансовом состоянии предприятий», — говорил Буглак, добавляя, что за последние полтора года судовое топливо уже подорожало в два раза.



По мнению Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, установление пошлины не оказывает сильного влияния на отрасль. Президент ассоциации Алексей Осинцев пояснял РБК, что эта мера имеет значение только для единичных судов, которые не прошли процедуру таможенной очистки для внутреннего потребления. Он отмечал, что большинство промысловых судов работают и бункеруются в режиме открытой границы, поэтому на отрасль пошлины не оказывают влияния.



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