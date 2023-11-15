ФТС: за девять месяцев Россия увеличила экспорт продукции АПК на 11%

По итогам года экспорт сельхозсырья и продовольствия может составить $45 млрд Pixabay

В январе-сентябре 2023 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья на $32,3 млрд, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($29,1 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной таможенной службой (ФТС). Импорт продукции агропромышленного комплекса за три квартала 2023 года вырос на 5,2%. Объем закупок в этот период составил $26,2 млрд, в то время как год назад он составлял $24,9 млрд. По прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК в этом году может превысить $45 млрд по сравнению с $41,6 млрд в прошлом году. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале октября говорил, что эта оценка достаточно консервативна и может быть увеличена.



Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что ожидает роста экспорта продукции АПК в 2023 году даже с учетом снижения мировых цен. Рекордные урожаи зерна и масличных двух последних лет обеспечивают увеличение экспорта со второй половины 2022 года. «С учетом значительных запасов урожая 2022 года и очень хорошего урожая 2023-го рост экспортных поставок, вероятно, будет продолжаться до конца сезона, а дальнейшие перспективы определит будущий урожай», — прокомментировал Терновский.



По его словам, экспорт продукции мясной и молочной отраслей, а также пищевой промышленности по сравнению с 2022 годом стимулируется ослабленным рублем, но, с другой стороны, сдерживается увеличившимися потребностями внутреннего рынка. «Можно ожидать роста вывоза сахара, который становится привлекательным на фоне рекордных цен на мировых рынках. Курсовые пошлины могут замедлить рост экспорта, но их влияние не будет определяющим: во-первых, без учета рыбы и морепродуктов под действие этих пошлин попадает порядка трети аграрного экспорта, во-вторых, с учетом ослабления рубля и уже действующих мер ограничения экспорта сырье для производства экспортируемой продукции (зерно, масла, сахар) доступно производителям по ценами ниже мировых», — заключил эксперт.



Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности отметил, что Россия по итогам 2022 года вошла в топ-20 мировых лидеров по поставкам продовольствия, а по некоторым категориям товаров заняла первое место. Речь идет о пшенице, подсолнечном масле и минтае. По словам премьера, отечественные предприниматели успешно адаптировались к новым условиям и активно расширяют свое присутствие за рубежом, в том числе на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.



В начале ноября вице-премьер Виктория Абрамченко говорила РИА «Новости», что правительство сохраняет прогноз по росту экспорта российской продукции АПК по итогам 2023 года на уровне 10%, при этом по зерну пересмотрело свой прогноз в сторону повышения до 60 млн т. В 2022 году российский экспорт АПК превысил $41,5 млрд, что на 12% выше показателя 2021 года — $37,1 млрд.



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