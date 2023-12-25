Красная икра может подешеветь к Масленице

К новогоднему столу все пытаются продать качественную и дорогую икру Pixabay

В 2023 году благодаря успешной лососевой путине цены производителей на горбушу обвалились вдвое по сравнению с прошлым годом. Было добыто более 600 тыс. т лососевых (в основном — горбуша), что является вторым в истории результатом, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга по итогам года. В результате цена на этот вид рыбы на Дальнем Востоке снизилась до 130 руб./кг, что близко к порогу себестоимости.



Красной икры в 2023-м также было добыто много — порядка 23 тыс. т, и отпускная цена на нее по отношению к прошлому году существенно снизилась. Однако, как отметил Панин, икра крайне неоднородна по качеству, что связано с перегрузкой производственных мощностей: объем добытой рыбы вдвое превышает средние показатели так называемых рыбных лет. В итоге сейчас очень много «жидкой» и с большим количеством лопанца икры. То есть она не высшего и, скорее всего, даже не первого сорта, добавил он.



К новогоднему столу все пытаются продать качественную и, соответственно, дорогую икру и рыбу. Поэтому цена в рознице пока не столь существенно отличается от прошлого года, в то время как в опте красную икру можно купить за 2,5 тыс. руб./кг. «На мой взгляд, объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Я считаю, что после Нового года будет даже корректировка в сторону снижения как раз под давлением фактора большого количества икры <...>. Уверен, что к Масленице она будет более доступна», — заключил Панин.



В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал снижение цен на горбушу и красную икру. «С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы, как минимум, горбуша снизилась в цене, они есть. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза <...>. У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — говорил Шестаков (цитата по РИА «Новости»).



Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка в середине ноября также фиксировала снижение оптовых цен на икру лососевых. Однако исполнительный директор объединения Александр Фомин обращал внимание, что в преддверии Нового года розничные продавцы будут стараться удержать цену. «Но, учитывая то, что икры много, после Нового года цена должна пойти вниз, а иначе ее просто не продадут <...>. Ближе к концу весны, перед “новым урожаем”, цена должна сильно снизиться», — говорил он «Агроинвестору».



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