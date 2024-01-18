Субсидирование железнодорожных перевозок рыбы могут расширить

В 2023 году российские рыбаки добыли свыше 5,3 млн тонн рыбы flickr.com

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил министра финансов Антона Силуанова и главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбной продукции, в частности, над субсидированием перевозок лососевых видов и сардины иваси. «Сейчас мы субсидируем перевозки некоторых видов рыбы, а некоторых — не субсидируем, и их трудно рыбакам поставлять в европейскую часть [страны]», — отметил Путин (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Глава Росрыболовства Илья Шестаков уточнил, что сейчас субсидируется только железнодорожная перевозка минтая. Вопрос расширения этой меры поддержки на лососевые и на сардину иваси прорабатывается с Минфином. «Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования. Если найдем средства, то, конечно же, нам бы хотелось, чтобы и на эти виды мы смогли соответствующие меры поддержки распространить», — сказал он, уточнив, что на это потребуется примерно 1 млрд руб. По словам Шестакова, благодаря субсидированию перевозки рыбной продукции по железной дороге в центральную часть России за 2022 год увеличились на 9,4%, за 10 месяцев 2023-го — на 2,4%.



Силуанов отметил, что на субсидирование перевозок рыбы предусмотрено 6,3 млрд руб. «Конечно, хотелось бы, чтобы коллеги, как всегда, приоритеты определили: что в первую очередь привозить и на что эти деньги направлять. Но если будет сложно, мы проработаем тогда с Минсельхозом и, думаю, найдем источники», — заверил он.



В августе 2023 года в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться организацией работы по подготовке комплекса мер для стимулирования внутреннего потребления рыбной продукции. Шестаков тогда предлагал ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, чтобы сделать ее более доступной для потребителей. Горбуша — это недорогой и самый массовый вид тихоокеанских лососевых, продукция из нее ориентирована на внутренний рынок и востребована у потребителя, обращал внимание он. Позже «Коммерсантъ» писал, что Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предложила Минсельхозу, Росрыболовству, Минтрансу субсидировать перевозку по железной дороге с Дальнего Востока в центр страны мороженого филе трески, мяса минтая (включая фарш), сурими минтая, сельди и ее филе, кальмара, а также рыбной муки. Однако ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщал, что ведомство не планирует расширять субсидирование перевозок рыбы.



По данным Росрыболовства, в 2023 году российскими рыбаками было добыто свыше 5,3 млн т рыбы, что стало лучшим показателем за последние 30 лет. В целом уровень самообеспеченности по рыбе превышает 150%, привел данные Шестаков. Импорт рыбной продукции в Россию в прошлом году составил 606 тыс. т. «По импорту как раз поставляется продукция, которую мы не добываем либо добываем в недостаточном объеме, это важно и позволяет нам обеспечить ассортимент рыбной продукции на внутреннем рынке», — пояснил глава Росрыболовства.



По оценке Шестакова, ситуация на рынке рыбы сбалансированная, и увеличение импортных пошлин сейчас нецелесообразно поскольку это может привести к росту стоимости рыбы на прилавках. «Но вместе с этим продолжаем мониторить ситуацию и в случае необходимости будем выходить с предложением», — добавил он. Представители рыбоперерабатывающей отрасли и бизнес-объединения ранее высказывались за повышение пошлин на импорт рыбы. Однако на встрече с бизнесменами Хабаровского края 11 января Владимир Путин сказал, что «резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить».



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