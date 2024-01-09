«Волгореченскрыбхоз» построит форелевый комплекс в Костромской области

Комплекс будет выпускать 2 тысячи тонн форели крупной навески Pixabay

Весной 2024 года «Волгореченскрыбхоз» планирует начать строительство форелевого комплекса с замкнутым водоснабжением. Он будет способен выпускать 2 тыс. т форели крупной навески и 112 т рыбопосадочного материала в год. Строительство будет осуществляться в Нерехтском районе Костромской области. Предполагаемый объем инвестиций составит более 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального правительства.

Комплекс будет расположен на территории «Волгореченскрыбхоза», одного из крупнейших осетровых хозяйств в России. Это предприятие обеспечивает более 95% всей товарной рыбы в Костромской области, выращивая осетра, стерлядь, карпа, форель и выпуская более 6 т черной икры в год. Общая площадь рыбоводных площадей составляет более 21 га. Согласно информации правительства региона, объем господдержки предприятия с 2013 года составил более 50 млн руб. В 2023 году региональный департамент АПК выделил 2,5 млн руб. на содержание племенного поголовья рыбы и поддержку экспорта.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов оценивает проект «Волгореченскрыбхоза» как непростой. Он отметил, что для того, чтобы запустить проект в 2024 году, в данный момент он должен находиться на завершающей стадии составления проектной документации, ее разработка займет от полугода до девяти месяцев. Объем производства форели УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) в 2 тыс. т эксперт считает достаточно серьезным. На сегодняшний день в России нет производств такого объема. «Сложностью может стать поиск квалифицированного поставщика, имеющего успешный опыт строительства аналогичных объектов. В России таких крупных компаний попросту нет. По поводу сбыта мальков, думаю, проблем не возникнет, дефицит есть, поэтому, если будет адекватная цена и хорошее качество, продать этот товар не составит проблем. А вот сбыть товарную рыбу будет сложнее, так как ее себестоимость в системах УЗВ выше», — сказал Голохвастов «Агроинвестору».



По словам эксперта, окупаемость проекта составит не менее семи лет с момента начала строительства. Он считает, что рыба будет поставляться скорее на внутренний рынок, чем на экспорт. Он также отметил, что сложностью реализации может стать то, что стоимость форели через несколько лет, когда предприятие будет запущено, сложно спрогнозировать. Сейчас цены на этот вид рыбы стабильны.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «Волгореченскрыбхоз» зарегистрировано в 1993 году в Костромской области. Уставный капитал — 12,8 млн руб., основной вид деятельности — пресноводное индустриальное рыбоводство. Генеральный директор — Вячеслав Балдин.

Согласно презентации Голохвастова, которая есть в распоряжении «Агроинвестора», по итогам 2023 года импорт лососевых вырос относительно 2022 года и оценивается на уровне 2021 года — около 100 тыс. т. Основными драйверами роста импорта являются турецкая охлажденная форель и чилийское мороженое филе лосося. Аналитики «Агриконсалта» прогнозировали рост объема рынка аквакультурных лососевых в России по итогам 2023 года до 187 тыс. т. Вылов диких лососевых в 2023 году оценивается в 609 тыс. т — это второй в истории наблюдений показатель объема добычи. По данным Росрыболовства, экспорт лососевых составил около 30 тыс. т. Аквакультурные лососевые обеспечивают около 25% общего потребления.



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